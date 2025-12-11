 ¿Quién es más rico: Jason Momoa o Ricardo Arjona?
¿Quién tiene más dinero: Jason Momoa o Ricardo Arjona?

Ambos son exitosos en sus industrias, pero sus fortunas muestran una diferencia que sorprende a muchos.

Jason Momoa

La comparación entre el patrimonio de Jason Momoa y Ricardo Arjona ha cobrado relevancia en los últimos meses. Lo anterior, debido a la cercanía que ahora existe entre ambos gracias a la relación del actor con Adria Arjona.

La popularidad de los dos artistas ha llevado a muchos a preguntarse quién posee una mayor fortuna y cómo la han construido a lo largo de sus carreras.  Aunque ambos han logrado consolidar trayectorias exitosas en industrias distintas, sus ingresos provienen de caminos muy diferentes y eso marca una notable diferencia en sus patrimonios.

Jason Momoa, actor reconocido mundialmente por interpretar a Aquaman y por su participación en grandes producciones como Game of Thrones y Dune, acumula una fortuna estimada en alrededor de 40 millones de dólares.  Su éxito se debe principalmente a su presencia en el cine comercial, donde los contratos suelen incluir cifras millonarias por película.

Asimismo, se suman ganancias adicionales por participación en taquilla, campañas publicitarias y colaboraciones con marcas internacionales.  Momoa se ha convertido en uno de los rostros más rentables de Hollywood, lo que eleva de manera considerable sus ingresos anuales.

Por el contrario, Ricardo Arjona ha construido su fortuna desde la música, una industria con dinámicas distintas, donde los ingresos se derivan de giras, venta de discos, plataformas digitales, derechos de autor y otros proyectos artísticos.  El cantautor guatemalteco posee un patrimonio aproximado de 25 millones de dólares, alcanzados gracias a una trayectoria de más de tres décadas.

Su música continúa generando regalías constantes, lo que le asegura ingresos estables a largo plazo. Aunque ambos artistas son sumamente exitosos, la diferencia en el tipo de industria y en los montos que se manejan en sus respectivos campos inclina la balanza a favor de Jason Momoa.

Hollywood suele ofrecer cifras considerablemente más altas en comparación con el mundo musical, incluso para artistas consolidados como Arjona.  Esto hace que el actor estadounidense se coloque por encima del cantautor guatemalteco en términos de riqueza acumulada.

