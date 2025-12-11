Lidia Ávila de OV7 da detalles sobre la muerte de su hija

Lidia Ávila, integrante del grupo OV7, abrió su corazón para hablar del episodio más doloroso de su vida: la muerte de su hija Sophia, ocurrida hace 16 años. En una reciente entrevista, la artista compartió por primera vez detalles íntimos y médicos sobre lo que realmente sucedió.
La artista lo hizo con el fin de buscar acompañar a otras madres que han atravesado una pérdida similar. Ávila recordó que durante su embarazo todo marchaba con normalidad hasta que, un mes antes del parto, los médicos detectaron un quiste en el abdomen de la bebé.
Este hallazgo no aparecía en los ultrasonidos previos, por lo que generó preocupación inmediata. Al nacer, Sophia tuvo que ser sometida a una cirugía para tratar el problema, pero fue en ese procedimiento donde los especialistas descubrieron que la raíz del mal estaba en su intestino.
Cabe destacar que, los médicos no lograron determinar exactamente qué provocó la complicación. Entre las posibilidades mencionaron una perforación, falta de irrigación sanguínea o incluso un nudo intestinal.
Más de la complicación que tuvo la hija de Lidia Ávila
Tras la intervención quirúrgica, los especialistas retiraron el quiste, lo que ocasionó que la pequeña desarrollara síndrome de intestino corto de nacimiento, una condición extremadamente grave que le impedía procesar y absorber alimentos. Conmovida, Ávila explicó que Sophia simplemente no podía comer, y que, pese a todos los esfuerzos médicos, no existía en ese momento una solución capaz de salvar su vida.
La bebé nació en marzo y falleció en septiembre de 2009, dejando una huella imborrable en la cantante y su familia. Con el paso de los años, la cantante mexicana, Lidia ha encontrado maneras de honrar la memoria de su hija.
En fechas especiales suele compartir mensajes llenos de amor, enviando "besos hasta el cielo" y brindando palabras de apoyo a otras mujeres que también han perdido a un hijo. Para la artista, estos niños se convierten en "angelitos que acompañan desde donde estén".