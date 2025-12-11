 Lidia Ávila de OV7 da detalles sobre la muerte de su hija
Farándula

Lidia Ávila de OV7 comparte detalles de la muerte de su hija

La cantante Lidia Ávila abrió su corazón y reveló por primera vez la verdadera causa de muerte de su bebé Sophia.

Compartir:
lidia avila ov7,
lidia avila ov7 / FOTO:

Lidia Ávila, integrante del grupo OV7, abrió su corazón para hablar del episodio más doloroso de su vida: la muerte de su hija Sophia, ocurrida hace 16 años.  En una reciente entrevista, la artista compartió por primera vez detalles íntimos y médicos sobre lo que realmente sucedió.

La artista lo hizo con el fin de buscar acompañar a otras madres que han atravesado una pérdida similar. Ávila recordó que durante su embarazo todo marchaba con normalidad hasta que, un mes antes del parto, los médicos detectaron un quiste en el abdomen de la bebé.

@canalunicable

Tras la muerte de su bebé, Lidia Ávila decidió divorciarse. MontseYJoe, #Anécdotas

♬ sonido original - Unicable - Unicable

Este hallazgo no aparecía en los ultrasonidos previos, por lo que generó preocupación inmediata.  Al nacer, Sophia tuvo que ser sometida a una cirugía para tratar el problema, pero fue en ese procedimiento donde los especialistas descubrieron que la raíz del mal estaba en su intestino.

Cabe destacar que, los médicos no lograron determinar exactamente qué provocó la complicación.  Entre las posibilidades mencionaron una perforación, falta de irrigación sanguínea o incluso un nudo intestinal.

Más de la complicación que tuvo la hija de Lidia Ávila

Tras la intervención quirúrgica, los especialistas retiraron el quiste, lo que ocasionó que la pequeña desarrollara síndrome de intestino corto de nacimiento, una condición extremadamente grave que le impedía procesar y absorber alimentos. Conmovida, Ávila explicó que Sophia simplemente no podía comer, y que, pese a todos los esfuerzos médicos, no existía en ese momento una solución capaz de salvar su vida.

La bebé nació en marzo y falleció en septiembre de 2009, dejando una huella imborrable en la cantante y su familia. Con el paso de los años, la cantante mexicana, Lidia ha encontrado maneras de honrar la memoria de su hija.

La guatemalteca Kandy Ovalle presume en diminuto bikini su nuevo cuerpazo tras cirugía

La joven presume su renovada figura en bikini mientras disfruta del sol y la playa junto a su pareja, Joshua Aldana.

En fechas especiales suele compartir mensajes llenos de amor, enviando "besos hasta el cielo" y brindando palabras de apoyo a otras mujeres que también han perdido a un hijo.  Para la artista, estos niños se convierten en "angelitos que acompañan desde donde estén".

En Portada

MP apela fallo que devolvió edificio a empresa vinculada a Baldizónt
Nacionales

MP apela fallo que devolvió edificio a empresa vinculada a Baldizón

10:37 AM, Dic 11
Audiencia del caso Melisa Palacios aplazada por incomparecencia de abogadot
Nacionales

Audiencia del caso Melisa Palacios aplazada por incomparecencia de abogado

10:18 AM, Dic 11
Carlos Ruiz: En Guatemala están acostumbrados a que por un voto reciben beneficiost
Deportes

Carlos Ruiz: "En Guatemala están acostumbrados a que por un voto reciben beneficios"

09:11 AM, Dic 11
Actriz de La maravillosa Sra. Maisel muere tras ser arrollada por un autot
Farándula

Actriz de "La maravillosa Sra. Maisel" muere tras ser arrollada por un auto

08:39 AM, Dic 11

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Estados UnidosDonald TrumpEE.UU.PNCFutbol GuatemaltecoSeguridadredes socialesJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Lego Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

LEGO y Netflix sorprenden con el set de Stranger Things: La Casa Creel

Celular ,Celular
Tecnología

¿Cómo debo cargar mi celular nuevo por primera vez?

Spotify Wrapped 2025 ,Spotify Wrapped 2025
Tendencias

Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical anual

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
ai generado, corazón, cuerpo humano, anatomía, arterias, venas, cardiovascular, salud, circulación, cardiología, circulatorio, aorta, ventrículo, coronaria, organo, médico ,Pixabay
Salud

Alerta global: El 75% de la población no ingiere elemento esencial para un corazón sano

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Fotografía de 'Retratos masculinos', collages, un caballete usado y los premios Globo de Oro de Gene Hackman, parte de la Colección Gene Hackman, se exhiben en la casa de subastas Bonhams en Nueva York, Nueva York, EE , UU
Chismes

El patrimonio artístico de Gene Hackman recaudó tres millones de dólares en subastas

Emisoras  Escúchanos