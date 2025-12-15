 Massiel Carrillo: ¿Real o IA? Video en trikini
¿Es real o es inteligencia artificial? Massiel Carrillo enciende las redes con un candente video en trikini

Un video compartido por Massiel Carrillo desató un intenso debate en redes sociales, donde muchos se preguntan si las imágenes son reales.

Massiel Carrillo / FOTO: Massiel Carrillo

Massiel Carrillo volvió a colocarse en el centro de la conversación digital tras publicar un video que rápidamente se hizo viral.  En el clip, la guatemalteca aparece luciendo un trikini que resalta por compelto su hermosa figura.

Pero más allá del impacto visual, lo que realmente llamó la atención fue la duda que surgió entre los internautas: ¿el video es real o fue generado con inteligencia artificial? Desde los primeros minutos de su publicación, las reacciones por parte de sus fans no se hicieron esperar.

Comentarios que elogian su imagen se mezclaron con otros que cuestionan la autenticidad del material.  Algunos usuarios señalaron que ciertos movimientos, la iluminación y la textura de la imagen parecían demasiado perfectos.

Lo anterior, alimentó la teoría de que podría tratarse de un clip editado o creado con herramientas de inteligencia artificial, una tendencia cada vez más común en redes sociales. El debate creció aún más debido al contexto tecnológico actual, donde los videos hiperrealistas generados por IA son capaces de confundir incluso a los ojos más atentos.

Massiel Carrillo y su controvertido video

En este escenario, Massiel Carrillo se convirtió en ejemplo de cómo la frontera entre lo real y lo digital es cada vez más difusa, especialmente cuando se trata de figuras públicas con alta exposición mediática. La publicación llegó acompañada de un mensaje poderoso que también captó la atención de sus seguidores.

Bajo la leyenda "BRILLO SIN PEDIR PERMISO", Massiel compartió un texto cargado de significado personal. "No siempre tuve la confianza que hoy llevo conmigo. La construí a base de disciplina, tropiezos y mucha fe. Si me ves segura, es porque aprendí a levantarme sin miedo al qué dirán", agregó Carrillo.

Para algunos, el clip representa empoderamiento y seguridad personal; para otros, es una muestra de cómo la inteligencia artificial está cambiando la manera en que consumimos contenido digital.

Nacionales

Ministro de Gobernación sobre situación en Sololá: "Estamos ante un grupo paramilitar"

09:40 AM, Dic 15
Deportes

Técnico de Toluca se encara con Faitelson tras ser campeón

09:06 AM, Dic 15
Nacionales

Militares heridos en Sololá reciben "Roble de Oro" en hospital

12:16 PM, Dic 15
Nacionales

Incendio consume oficinas en parque central de Retalhuleu

12:18 PM, Dic 15

