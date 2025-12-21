 Censura a Massiel Carrillo por foto estilo OnlyFans
Piden censurar a la guatemalteca Massiel Carrillo por su foto al estilo OnlyFans en Instagram

Una nueva publicación de Massiel Carrillo desató controversia en Instagram luego de que la guatemalteca compartiera una fotografía sumamente atrevida.

Massiel Carrillo,
Massiel Carrillo

Massiel Carrillo vuelve a estar en el centro de la conversación luego de compartir una foto considerada por muchos usuarios como una de las más atrevidas de su Instagram.  La publicación desató una ola de reacciones encontradas que van desde halagos hasta fuertes críticas.

Cabe destacar que algunos internautas pidieron que su contenido fuera censurado en sus redes. La imagen muestra a Massiel Carrillo luciendo un abrigo abierto, dejando al descubierto sus atributos delanteros, los cuales apenas son cubiertos por su cabello.

El estilo de la fotografía, descrito por usuarios como similar al contenido que suele verse en plataformas de suscripción exclusiva, no pasó desapercibido y rápidamente se volvió viral, generando miles de comentarios y reacciones. Mientras una parte importante de sus seguidores elogió su seguridad, figura y libertad para expresarse, otros usuarios se mostraron visiblemente molestos por el tipo de contenido.

En los comentarios se repitieron mensajes en los que se le pide ser más "decente" y cuidar la imagen que proyecta, especialmente por la gran cantidad de jóvenes que siguen su perfil.  Incluso, algunos fueron más allá y solicitaron que Instagram tomara medidas contra la publicación.

La polémica refleja un debate recurrente en redes sociales sobre los límites de la expresión personal y el uso del cuerpo como forma de empoderamiento o provocación.  Para muchos de sus fanáticos, Massiel Carrillo tiene derecho a compartir el contenido que desee, siempre y cuando no infrinja las normas de la plataforma.

Mientras que, para otros, su influencia conlleva una responsabilidad mayor frente a su audiencia. Actualmente, la influencer guatemalteca cuenta con más de medio millón de seguidores en Instagram, una cifra que la posiciona como una de las creadoras de contenido más seguidas del país.

Su popularidad ha crecido de la mano de su imagen fresca, su cercanía con los fans y una presencia constante en redes sociales, donde comparte momentos de su día a día, sesiones fotográficas y reflexiones personales.

