 Muere el actor James Ransone, recordado por It: Capítulo 2
Farándula

Su mayor reconocimiento llegó con la aclamada serie The Wire, donde interpretó a Ziggy Sobotka durante la segunda temporada.

Fallece James Ransone., HBO
Fallece James Ransone. / FOTO: HBO

El actor estadounidense James Ransone, reconocido por sus papeles en la serie The Wire y la película It: Capítulo 2, falleció a los 46 años, según informó el portal especializado TMZ. La noticia fue confirmada tras un reporte de las autoridades locales, quienes atendieron una llamada de emergencia en una residencia y constataron el deceso del intérprete, sin hallar indicios de un acto delictivo.

De acuerdo con la información oficial citada por medios estadounidenses, el Departamento de Policía de Los Ángeles participó en la investigación inicial, mientras que el caso quedó a cargo de la oficina forense del condado.

Posteriormente, el sitio web del forense confirmó que la causa de muerte fue suicidio, dato que fue verificado de manera independiente por TMZ. El fallecimiento ocurrió el pasado viernes, según las fuentes consultadas.

La carrerra de James Ransone

Nacido el 2 de junio de 1979 en Baltimore, Maryland, James Ransone inició su carrera artística a principios de la década de 2000 con apariciones en series como Ed y Third Watch, además de su participación en la película The American Astronaut (2001).

Sin embargo, su mayor reconocimiento llegó con la aclamada serie The Wire, donde interpretó a Ziggy Sobotka durante la segunda temporada. Su actuación fue ampliamente elogiada por la crítica y los seguidores de la producción, convirtiendo a su personaje en uno de los más recordados de la serie.

A lo largo de su trayectoria, Ransone participó en diversas producciones televisivas como CSI: Crime Scene Investigation, Hawaii Five-0, Burn Notice y Poker Face. En el cine, destacó en títulos como Tangerine, Siniestro 2, The Black Phone y su secuela, estrenada recientemente.

En 2009, además de actuar en The Perfect Age of Rock ‘N Roll, también figuró como intérprete musical. Su talento fue reconocido con el Film Independent Spirit Award por su trabajo en la película Starlet, consolidando su lugar dentro del cine independiente.

La muerte de James Ransone deja un vacío en la industria audiovisual y entre los seguidores de sus memorables interpretaciones.

