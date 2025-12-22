Dua Lipa se Relaja en México con Mini Bikini

Después de meses de intensa actividad sobre los escenarios, Dua Lipa ha hecho una pausa para recargar energías y lo ha hecho en uno de sus destinos favoritos: México.
La cantante británica-albanesa se encuentra disfrutando de unas vacaciones al sol en playas paradisíacas, donde ha compartido con sus seguidores una serie de imágenes que no han pasado desapercibidas, especialmente por lucir un diminuto bikini que resalta su excelente estado físico.
Las vacaciones llegan tras el cierre de una importante etapa profesional: el final del Radical Optimism Tour, con el que Dua Lipa recorrió diversas ciudades del mundo y que tuvo precisamente a México como una de sus últimas paradas.
Ahora, lejos de los reflectores del escenario, la intérprete de Houdini se muestra relajada, sonriente y plenamente enamorada.
Vacaciones románticas con Callum Turner
La artista no viaja sola. A su lado se encuentra su prometido, el actor británico Callum Turner, con quien confirmó su compromiso este año, una noticia que ha emocionado a sus fans.
La pareja ha sido vista compartiendo momentos de descanso, caminatas por la playa y cenas al aire libre, dejando claro que atraviesan uno de los momentos más felices de su vida personal.
Dua Lipa celebró incluso la víspera de Navidad junto a Turner bajo el sol mexicano, alejándose del frío europeo y apostando por un ambiente cálido y relajado.
En las imágenes publicadas en redes sociales, ambos aparecen cómplices, disfrutando del paisaje y del tiempo juntos, lo que refuerza los rumores de que este viaje también funciona como una escapada íntima para celebrar su compromiso.
Cuerpo trabajado y bienestar integral
En las fotografías, la cantante luce distintos bañadores, entre ellos uno con estampado animal, presumiendo abdominales y una figura tonificada. No es casualidad. Dua Lipa ha hablado abiertamente en los últimos meses sobre su compromiso con el cuidado físico y mental, una rutina que incluye pilates reformer, HIIT, boxeo y entrenamiento de fuerza.
Este enfoque integral no solo le ha permitido afrontar con energía las exigentes coreografías de sus conciertos, sino también mantener un equilibrio emocional.
"Entrenar me ayuda a sentirme fuerte por dentro y por fuera", ha comentado en entrevistas pasadas.
Callum Turner, por su parte, tampoco se queda atrás. El actor y modelo, que en su juventud fue futbolista profesional, mostró un físico atlético durante sus paseos junto a la cantante, convirtiéndose ambos en una de las parejas más comentadas del momento.
Entre playas y recorridos urbanos
Aunque el descanso en la playa ha sido protagonista, Dua Lipa también ha aprovechado su estancia para explorar la Ciudad de México. Desde su llegada, fue vista recorriendo zonas emblemáticas como Polanco y la colonia Roma, donde paseó tranquilamente, convivió con algunos fans y disfrutó de la vida nocturna local.
El viaje tiene un significado especial para Dua Lipa. México no solo fue una de las paradas clave de su gira, sino también el escenario de momentos memorables, como su concierto privado para una empresa y su sorpresiva colaboración en el escenario con Maná, cuando interpretaron juntos Oye mi amor, un momento que se volvió viral y reafirmó su conexión con el público mexicano.
Ahora, en un contexto más íntimo, la cantante vuelve a demostrar su cariño por el país, eligiéndolo como refugio para descansar, celebrar el amor y cerrar un año marcado por el éxito profesional y la estabilidad personal.
