Chayanne despide a Tony Ocasio: emotivo mensaje

El mundo de la música latina y los seguidores del grupo juvenil puertorriqueño Los Chicos se encuentran de luto tras confirmarse el fallecimiento de Tony Ocasio, uno de los integrantes originales de la agrupación, ocurrido el pasado 23 de diciembre.
La noticia provocó una ola de mensajes de despedida y recuerdos, entre ellos uno especialmente significativo: el del cantante Chayanne, quien formó parte del grupo durante su adolescencia.
A través de sus redes sociales, Chayanne compartió una fotografía en blanco y negro de la época en la que ambos coincidieron en Los Chicos, acompañada de un mensaje breve pero cargado de nostalgia y cariño. El artista recordó los años de infancia, los ensayos y las experiencias que marcaron sus inicios en la música junto a Tony Ocasio.
"Cuántos ensayos, cuántas anécdotas. Cuando éramos niños y todo parecía un juego. Tu recuerdo se queda para siempre. Descansa en paz", escribió Chayanne, generando miles de reacciones y comentarios de seguidores que también rememoraron aquella etapa dorada de la música juvenil en Puerto Rico.
El mensaje rápidamente se viralizó y fue replicado por fanáticos y cuentas dedicadas a la trayectoria del intérprete, quienes destacaron la cercanía y el respeto que Chayanne siempre ha mostrado hacia quienes formaron parte de su camino artístico.
Una gran trayectoria
Tony Ocasio fue uno de los miembros originales de Los Chicos, grupo que alcanzó gran popularidad a finales de la década de 1970 y principios de los años 80, convirtiéndose en un fenómeno juvenil en Puerto Rico y otros países de Latinoamérica.
La agrupación destacó por su estilo fresco, coreografías y canciones dirigidas al público adolescente, además de ser una plataforma de lanzamiento para varios artistas que posteriormente desarrollaron carreras sólidas en la música.
Entre ellos se encontraba Elmer Figueroa Arce, hoy conocido mundialmente como Chayanne, quien dio sus primeros pasos artísticos dentro del grupo antes de consolidarse como uno de los cantantes latinos más exitosos de las últimas décadas.
A pesar del paso del tiempo, el intérprete ha mantenido un vínculo emocional con esa etapa de su vida, recordando en diversas entrevistas la importancia de Los Chicos en su formación personal y profesional.
Hasta el momento, no se han revelado públicamente detalles oficiales sobre la causa de la muerte de Tony Ocasio. Sin embargo, su fallecimiento ha provocado numerosas muestras de cariño por parte de exintegrantes del grupo, seguidores y figuras del entretenimiento que reconocen su aporte a la historia de la música juvenil puertorriqueña.
Tony Ocasio deja un legado ligado a una generación que creció cantando y siguiendo a Los Chicos, grupo que abrió el camino para nuevas propuestas juveniles en la música latina. Su recuerdo, como expresó Chayanne, permanecerá vivo en la memoria de quienes compartieron escenario con él y en la de los fanáticos que lo acompañaron desde sus inicios. Tenía 58 años.
