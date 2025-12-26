Fallece Imani Dia Smith, actriz de Nala en 'El Rey León'

El mundo del teatro musical y de Broadway se encuentra de luto tras la trágica muerte de Imani Dia Smith, actriz estadounidense de 26 años conocida por interpretar a Nala en la versión teatral de El Rey León.
La joven fue hallada sin vida el pasado 21 de diciembre en su domicilio de Edison, Nueva Jersey, con múltiples heridas de arma blanca, en un caso que ha conmocionado tanto a la industria del entretenimiento como a la opinión pública.
De acuerdo con información difundida por medios estadounidenses, las autoridades acudieron a la vivienda de la actriz luego de recibir una llamada de emergencia al 911. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a Smith gravemente herida, por lo que fue trasladada de inmediato al Hospital Universitario Robert Wood Johnson. Pese a los esfuerzos del personal médico, se confirmó su fallecimiento poco después.
La investigación policial avanzó rápidamente y, dos días más tarde, fue detenido Jordan D. Jackson-Small, de 35 años, pareja sentimental de la actriz, como principal sospechoso del crimen.
La fiscal del condado de Middlesex, Yolanda Ciccone, informó que Jackson-Small enfrenta cargos de asesinato en primer grado. Además, se le imputan cargos adicionales por poner en peligro la integridad de un menor, ya que el hijo de Imani, de apenas tres años, se encontraba presente en la vivienda al momento del ataque, aunque afortunadamente resultó ileso.
El caso ha generado una fuerte reacción en redes sociales y en la comunidad artística, donde colegas, seguidores y compañías teatrales han expresado su consternación.
Diversos artistas de Broadway han rendido homenaje a la joven actriz, recordándola no solo por su talento sobre el escenario, sino también por su calidez humana y su espíritu colaborativo.
¿Quién era Imani Dia Smith?
Imani Dia Smith era considerada una de las jóvenes promesas del teatro musical en Estados Unidos. Formada en artes escénicas desde temprana edad, destacó por su capacidad vocal, su presencia escénica y su versatilidad como actriz, cualidades que le permitieron integrarse al elenco de El Rey León en Broadway, uno de los musicales más exitosos y longevos de la historia.
Su interpretación de la joven Nala fue celebrada por el público y la crítica, y representó un importante logro en su carrera profesional. Además de su trabajo en Broadway, Imani participó en producciones teatrales regionales y proyectos educativos relacionados con las artes, donde también se desempeñó como mentora para niños y adolescentes interesados en la actuación y el canto.
Familiares y amigos la describen como una persona alegre, empática y profundamente dedicada a su hijo, a quien consideraba su mayor motivación. Su repentina muerte ha dejado un vacío profundo entre quienes la conocieron y admiraron su talento.
Tras el fallecimiento, una tía de la actriz inició una campaña en GoFundMe con el objetivo de recaudar 55.000 dólares para cubrir los gastos funerarios, costes legales, apoyo psicológico para la familia y el cuidado de la mascota de Imani.
El asesinato de Imani Dia Smith vuelve a poner sobre la mesa la problemática de la violencia de género y doméstica en Estados Unidos, así como la urgencia de fortalecer los mecanismos de prevención y protección para las víctimas.
Mientras el proceso judicial continúa, el legado artístico de la joven actriz permanece vivo en los escenarios y en la memoria de quienes la vieron brillar como Nala.
