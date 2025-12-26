 Tailandia Congela Cuentas de Anne Jakrajutatip
Farándula

Tailandia congela cuentas bancarias de Anne Jakrajutatip, codueña de Miss Universe

Escándalo en Miss Universe: Tailandia congela las cuentas de Anne Jakrajutatip, codueña del certamen, tras emitir una orden de aprehensión por un presunto fraude millonario.

Fotografía de archivo, tomada el 13/03/2025, que muestra de izquierda a derecha al presidente de Miss Universo, Raúl Rocha, la entonces directora ejecutiva del concurso, Anne Jakrajutatip, y el director de la franquicia en Tailandia, Nawat Itsaragrisil,, EFE/EPA/NARONG SANGNAK
Fotografía de archivo, tomada el 13/03/2025, que muestra de izquierda a derecha al presidente de Miss Universo, Raúl Rocha, la entonces directora ejecutiva del concurso, Anne Jakrajutatip, y el director de la franquicia en Tailandia, Nawat Itsaragrisil, / FOTO: EFE/EPA/NARONG SANGNAK

Las autoridades de Tailandia intensificaron las acciones legales contra la empresaria Anne Jakrajutatip, codueña del certamen Miss Universe y fundadora del conglomerado JKN Global Group, luego de que la Comisión de Bolsa de Valores anunciara el congelamiento de todas sus cuentas bancarias y activos.

La medida se produce en medio de un proceso judicial por presunto fraude millonario y tras la emisión de una orden de aprehensión en su contra por no presentarse ante el tribunal.

De acuerdo con el organismo regulador tailandés, la decisión incluye el bloqueo total de los bienes financieros de Jakrajutatip por un periodo inicial de 180 días, además de su inhabilitación para ejercer cargos directivos en empresas públicas.

La Comisión también declaró a la empresaria como una persona "no apta y poco confiable" para operar en el mercado de valores, acusándola de manipulación financiera, desvío de fondos y uso de testaferros para ocultar movimientos irregulares.

La orden de arresto fue emitida el pasado 25 de noviembre por la corte de Bangkok South Kwaeng, luego de que Jakrajutatip no se presentara a la audiencia final del juicio en el que está acusada de fraude. El tribunal tenía previsto dictar sentencia este viernes, pero hasta el momento no ha divulgado información adicional sobre el fallo ni sobre el paradero de la empresaria, quien permanece prófuga de la justicia.

Según la investigación, el esquema fraudulento atribuido a Jakrajutatip asciende a aproximadamente 16 millones de dólares e incluye el registro de información financiera falsa, la firma de contratos inexistentes y el uso de empresas fantasma para engañar a inversionistas. Estos hechos habrían contribuido al colapso financiero de JKN Global Group, que en noviembre de 2023 se declaró en bancarrota tras reconocer graves problemas de liquidez.

Adquieren Miss Universe

Anne Jakrajutatip es una figura ampliamente conocida tanto en el ámbito empresarial como en el mediático. En octubre de 2022, su grupo JKN adquirió la franquicia de Miss Universe por 20 millones de dólares, en una operación que fue celebrada como un hito al convertirla en la primera mujer transgénero en ser propietaria del certamen de belleza.

Bajo su liderazgo, Miss Universe impulsó un discurso de inclusión y diversidad, aunque los recientes escándalos financieros han empañado esa imagen pública.

JKN Global Group mantiene el 50 por ciento de la propiedad de Miss Universe. El otro 50 por ciento fue vendido en 2024 al empresario mexicano Raúl Rocha Cantú, quien actualmente enfrenta procesos judiciales en su país por presuntos vínculos con el crimen organizado. La situación legal de ambos propietarios ha colocado al certamen en una posición de incertidumbre, mientras distintas autoridades investigan de manera paralela en Tailandia y México.

En su comunicado, la Comisión de Bolsa de Valores de Tailandia también señaló que la sanción impuesta a Jakrajutatip incluye la prohibición de salir del país. No obstante, las autoridades reconocen que su ubicación actual es desconocida, lo que ha generado críticas sobre la falta de mecanismos para evitar su fuga antes de la emisión de la orden de arresto.

Por su parte, Miss Universe anunció recientemente un proceso de transición interna, aunque no ha detallado los cambios ni el impacto que los procesos legales contra sus dueños podrían tener en la organización, las franquicias nacionales o las futuras sedes del certamen. La incertidumbre se extiende entre los directores nacionales y las candidatas, en medio de rumores sobre posibles cambios en la estructura de propiedad y administración.

El caso de Anne Jakrajutatip representa uno de los mayores escándalos financieros y mediáticos en la historia reciente del certamen Miss Universe.

Mientras avanza la investigación y las autoridades intentan dar con su paradero, el futuro del concurso de belleza más famoso del mundo queda marcado por la sombra de los tribunales y por un complejo entramado legal que aún está lejos de resolverse.

