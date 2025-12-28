Fallece Brigitte Bardot, ícono del cine y defensora animal

Brigitte Bardot, una de las figuras más reconocidas del cine europeo del siglo XX y defensora apasionada de los derechos de los animales, falleció este domingo a los 91 años, confirmó la Fundación Brigitte Bardot en un comunicado.
Su muerte marca el fin de una vida que abarcó desde el estrellato cinematográfico hasta el activismo global por causas que la apasionaron profundamente.
Nacida en París el 28 de septiembre de 1934, Bardot se formó inicialmente como bailarina, pero pronto su talento y su belleza llamaron la atención en el mundo de la moda, y posteriormente en el cine.
Su ascenso a la fama fue meteórico a partir de la década de 1950, cuando protagonizó "Y Dios creó a la mujer" ("And God Created Woman"), película que la convirtió en un símbolo sexual internacional y en una de las actrices más buscadas de su época.
Durante casi dos décadas, Bardot participó en alrededor de cincuenta filmes, incluyendo títulos emblemáticos como "Contempt" ("El desprecio") y "Viva María", consolidando su presencia en la cultura pop y transformándose en un referente de la liberación femenina y la sensualidad en pantalla.
Su amor a los animales
A pesar de su éxito en el séptimo arte, Bardot tomó una decisión inusual para una estrella de su calibre: en 1973, con apenas 39 años, anunció su retiro del cine para dedicarse por completo a una nueva causa.
Movida por su amor por los animales y su rechazo a la crueldad hacia ellos, fundó en 1986 la Fundación Brigitte Bardot, organismo dedicado a la protección y bienestar de especies en peligro, animales callejeros y campañas internacionales contra prácticas que consideraba inhumanas.
Su trabajo como activista le ganó tanto admiración como críticas. Por un lado, organizaciones de protección animal destacaron su compromiso y su capacidad para atraer atención y recursos a la causa. Por otro, su vida pública también se vio salpicada por controversias debido a sus posturas políticas y declaraciones que fueron consideradas problemáticas por muchos sectores.
Mira también:
@emisorasunidas897
Actor de Nickelodeon fue hallado de nuevo en situación de calle. . . #TylorChase #Nickelodeon #Hollywood♬ sonido original - Emisoras Unidas