 Mickey Rourke lanza GoFundMe para evitar desalojo
Farándula

Mickey Rourke inicia una campaña en GoFundMe para evitar el desalojo

El actor nominado al Oscar, Mickey Rourke, enfrenta el desalojo de su residencia por una deuda de US$60,000 en alquiler, solicitando apoyo público.

Mickey Rourke,
Mickey Rourke / FOTO:

Mickey Rourke, figura icónica de Hollywood y exboxeador profesional, ha recurrido a una campaña de recaudación de fondos en GoFundMe para evitar ser desalojado de su residencia en Los Ángeles.

El actor, de 71 años, enfrenta una considerable deuda de aproximadamente 60 mil dólares en alquiler atrasado, una situación que lo ha llevado a buscar el apoyo del público para mantener su hogar.

La iniciativa, titulada "Help Mickey Rourke Stay in His Home" (Ayuda a Mickey Rourke a quedarse en su casa), fue lanzada el domingo con el objetivo de reunir 100 mil dólares.

Hasta el momento, la campaña ha logrado recaudar 20,014 dólares, mostrando una respuesta inicial de sus seguidores y admiradores.

La descripción de la página de GoFundMe subraya la trayectoria singular de Rourke en la industria cinematográfica estadounidense.

"Mickey Rourke entró en el cine estadounidense como una fuerza de la naturaleza: crudo, valiente y totalmente original", señala la plataforma.

Su presencia en la pantalla grande durante las décadas de los 70 y 80 lo estableció como un símbolo de una combinación inusual de peligro y vulnerabilidad, de dureza con un corazón.

Su carrera tomó un giro inesperado cuando decidió incursionar en el boxeo profesional, una etapa que, según la campaña, le dejó cicatrices físicas y emocionales profundas y lo llevó a ser "abandonado" por la misma industria que una vez lo celebró.

Mickey Rourke regresa a las redes luciendo un rostro irreconocible

Rinoplastias, estiramientos e implantes de mejillas han sido parte de los esfuerzos del actor por mantener una imagen juvenil con resultados “de terror”.

En sus palabras

En un mensaje contundente, la campaña de recaudación de fondos destaca una cruda realidad de la vida en Hollywood:

"La fama no te protege contra las dificultades y el talento no garantiza estabilidad". Esta frase encapsula la situación actual del actor, quien, a pesar de sus logros y reconocimiento, se encuentra en una posición vulnerable.

El texto enfatiza que Rourke es "una persona que merece dignidad, un hogar y la oportunidad de recuperar su estabilidad".

A lo largo de su extensa carrera, Mickey Rourke ha participado en numerosas producciones que se han convertido en referentes. 

Su gran salto a la fama llegó con el drama de Francis Ford Coppola, Rumble Fish, en 1983. Posteriormente, protagonizó títulos emblemáticos como The Pope of Greenwich Village, 9½ Weeks, Angel Heart y Barfly.

En años más recientes, su trabajo en películas como Man on Fire, Sin City y, especialmente, The Wrestler, le valió el aplauso de la crítica y una nominación al Oscar a la Mejor Interpretación Masculina.

Mickey Rourke Kim Basinger - Instagram

