 Los escenarios están listos para premiar a la música en 2026
Farándula

Los escenarios están listos para premiar a la música en 2026

Las estrellas de la música están listas para brillar en diferentes galas de premiación durante 2026 y este es el calendario de las más importantes.

Compartir:
La cantante guatemalteca Gaby Moreno posee tres galardones en los Premios Grammy., Archivo.
La cantante guatemalteca Gaby Moreno posee tres galardones en los Premios Grammy. / FOTO: Archivo.

Lo mejor de la industria de la música tendrá un espacio privilegiado en las diferentes galas y escenarios de premiación que se celebrarán durante 2026. En el calendario de eventos, la primera premiación que está programada para el año entrante es la "She Rocks Awards", calendarizada para el 23 de enero.

Los "She Rocks Awards", organizados por Women's International Music Network (WiMN), destacan el aporte de las mujeres al arte musical, por medio de un evento en que se honra el talento femenino. Los interesante de este evento es que no solo premia a las artistas, sino que también galardona a las ejecutivas, profesionales del audio, y escenógrafas, entre otras.

Una de las ceremonias más esperadas es la de los Premios Grammy que, en 2026 celebrará su 68 edición. La gala está programada para el domingo 1 de febrero de 2026 y se realizará en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, Estados Unidos (EE. UU.).

Esta es la gala más esperada por los amantes de la música, los artistas, los productores y quienes de una u otra manera están involucrados en la industria. Sitios especializados comparan Los Premios Grammy con los Oscar del cine, porque se conocen como "los reconocimientos más prestigiosos de la industria musical globa".

Estos galardones son otorgados cada año por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación y su equivalente latino: La Academia Latina; la premiación abarca géneros como el pop, rock, clásica, latina, gospel y otras donde un jurado hace votaciones para elegir a los ganadores.

Otra de las premiaciones con alta expectativa es la de Los Premios Lo Nuestro, que este año celebrarán su 38 entrega. En este caso, la celebración es antecedida por el anuncio de los nominados, programada para el 13 de enero de 2026, según la tradición, la gala se realiza cada 20 de febrero.

Grupo guatemalteco Miel San Marcos destaca con premio en Estados Unidos

El tema musical “Coritos”, que recopila temas religiosos antiguos, recibió un galardón la noche de este viernes en Estados Unidos.

Cantantes guatemaltecos destacando en los Dove Awards

Cuando el calendario marque el mes de mayo, los reflectores estarán sobre la premiación de los ACM Awards, dedicados a la música country. Asimismo, en junio se espera la entrega de los BET Awards, que celebran el arte de artistas afroamericanos y otras minorías del cine, música, deportes y entretenimiento.

Para septiembre llegan los prestigiosos MTV Video Music Awards (VMAs) que tradicionalmente se celebran durante septiembre, aunque el día exacto aún está por ser confirmado.

Para el 6 de octubre de 2026 se tiene prevista la gala de la 57 edición de los GMA Dove Awards que premian a la música cristiana en inglés, aunque se incluyen varias categorías para los idiomas de español y portugués. Cabe destacar que en esta gala han estado nominados varios artistas guatemaltecos, como Julio Melgar, Lead y Bani Muñoz, aunque los más destacados son los integrantes del grupo Miel San Marcos, cosechando cuatro galardones.

La ceremonia de música cristiana y góspel regresará al Bridgestone Arena en Nashville para esta edición, según los organizadores.

Foto embed
El cantante guatemalteco Aroddy Espinales sorprendió en 2021 al ganar un Grammy en la categoría de Mejor Álbum Cristiano en Español.

Más premios Grammy en 2026

Para noviembre de 2026 se espera que se celebre la premiación de los Latin Grammy 2026, aunque es común que el evento se desarrolle durante noviembre, aún no se tiene la fecha exacta confirmada. En ese mismo mes se tiene contemplada la realización de los American Music Awards (AMAs) y los prestigiosos Billboard Music Awards.

En Portada

MARN explica plan de reforestación tras la tala de 721 árboles por AeroMetrot
Nacionales

MARN explica plan de reforestación tras la tala de 721 árboles por AeroMetro

01:02 PM, Ene 06
Canadá revela su convocatoria para enfrentar a Guatemalat
Deportes

Canadá revela su convocatoria para enfrentar a Guatemala

12:40 PM, Ene 06
Conductora herida en aparente intento de asalto en zona 10t
Nacionales

Conductora herida en aparente intento de asalto en zona 10

01:13 PM, Ene 06
¿Qué hago con el niño que me salió en la Rosca de Reyes?t
Tendencias

¿Qué hago con el niño que me salió en la Rosca de Reyes?

01:34 PM, Ene 06

Temas

Guatemala#liganacionalEstados UnidosNoticias de GuatemalaEE.UU.Liga NacionalFútbolDonald TrumpFutbol GuatemaltecoVenezuelaSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

bts-emisoras-unidas-noviembre-2024.jpg ,
Farándula

BTS vuelve en 2026 con nuevo álbum y tour global tras servicio militar

critics choice ganadores ,Instagram
Farándula

Ellos son todos los ganadores de los Critics Choice Awards

Stranger Things ,Redes sociales
Farándula

Stranger Things estrenará documental sobre su última temporada

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Goku Supersayayín ,X
Viral

Descubren pez Super Saiyajin en el océano: la ciencia rinde homenaje a Dragon Ball Z

Emisoras  Escúchanos