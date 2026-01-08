 Bad Bunny enfrenta demanda millonaria por frase viral
Farándula

Bad Bunny enfrenta millonaria demanda por usar la frase "Mira puñeta, no me quiten el perreo"

El reguetonero puertorriqueño está en el centro de una polémica legal por presunto uso no autorizado de una frase que se volvió viral.

Fotografía de archivo del 20 de septiembre de 2025 del cantante puertorriqueño Bad Bunny durante una presentación en el Coliseo de Puerto Rico en San Juan (Puerto Rico), EFE/ Thais Llorca ARCHIVO
Fotografía de archivo del 20 de septiembre de 2025 del cantante puertorriqueño Bad Bunny durante una presentación en el Coliseo de Puerto Rico en San Juan (Puerto Rico) / FOTO: EFE/ Thais Llorca ARCHIVO

El cantante puertorriqueño Bad Bunny, considerado uno de los artistas latinos más influyentes del momento, enfrenta una nueva polémica legal. El intérprete de "Tití me preguntó" fue demandado por el presunto uso no autorizado de una frase viral incluida en dos de sus canciones.

Cabe destacar que este nuevo escándalo podría costarle millones de dólares en indemnizaciones. La controversia surgió tras una demanda presentada a inicios de enero de 2026 por Tainaly Y. Serrano Rivera.

Cabe destacar que Serrano asegura ser la autora y la voz detrás del fragmento "Mira puñeta, no me quiten el perreo", usado en temas del artista incluidos en los álbumes X100PRE (2018) y Debí tirar más fotos (2025).  La mujer afirma que la frase fue grabada y enviada por WhatsApp con la única intención de compartirla de manera personal, sin firmar contratos, sin acuerdos sobre derechos de autor y sin autorización para fines comerciales o lucrativos.

De acuerdo con la acusación, el audio fue solicitado originalmente por el productor La Paciencia, sin que se le informara que sería incorporado a proyectos discográficos. La demandante sostiene que la utilización del fragmento vulnera sus derechos morales de autor, su privacidad, su imagen y su identidad, ya que su voz se convirtió en un elemento distintivo y reconocible dentro de canciones reproducidas a nivel internacional.

Más de la demanda a Bad Bunny

Uno de los puntos más comentados del caso es la cifra reclamada: 16 millones de dólares en concepto de indemnización, además de la exigencia de retirar el fragmento de todas las plataformas digitales donde se encuentre disponible. De prosperar, la decisión podría sentar un precedente relevante sobre el uso de audios virales, mensajes privados o expresiones populares dentro de la música comercial, especialmente en géneros como el reguetón y el trap.

No es la primera vez que Bad Bunny enfrenta una demanda relacionada con el uso de voces ajenas.

Leonardo García se compromete con Flaminia Villagrán tras problemas de alcohol y violencia

El actor mexicano Leonardo García sorprendió al anunciar su compromiso con Flaminia Villagrán durante un viaje a Guatemala.

En años recientes, el cantante ha sido citado en tribunales por casos similares, lo que ha abierto un debate sobre la urgencia de regular acuerdos en la era del contenido digital.

