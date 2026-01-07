 Leonardo García y Flaminia Villagrán se comprometen
Farándula

Leonardo García se compromete con Flaminia Villagrán tras problemas de alcohol y violencia

El actor mexicano Leonardo García sorprendió al anunciar su compromiso con Flaminia Villagrán durante un viaje a Guatemala.

El actor mexicano Leonardo García vuelve a ser noticia, esta vez por un motivo que marca un antes y un después en su vida personal.  El hijo del recordado Andrés García anunció su compromiso con su pareja, Flaminia Villagrán, luego de cuatro años de relación.

Cabe destacar que la pareja atravesó varios meses de intensos rumores sobre su estado emocional y una etapa de rehabilitación. La propuesta de matrimonio tuvo lugar en Guatemala, durante un viaje que la pareja mantuvo con bajo perfil.

Fue ahí donde Leonardo decidió dar el siguiente paso y formalizar su relación, sorprendiendo a su ahora prometida con un anillo que simboliza el inicio de una nueva etapa para ambos. Durante 2024, el actor estuvo en el centro de la conversación mediática luego de que se diera a conocer su ingreso a una clínica especializada.

Las especulaciones no tardaron en aparecer, pero el propio Leonardo aclaró que se trató de un proceso enfocado en su salud emocional.  De acuerdo con sus declaraciones, atravesaba un periodo de depresión que lo llevó a buscar ayuda profesional, con el objetivo de recuperar estabilidad y bienestar personal.

Más del compromiso de Flaminia

Este proceso también impactó su relación sentimental. Sin embargo, lejos de fracturarse, la pareja logró fortalecerse. Flaminia Villagrán se mantuvo a su lado durante ese momento complicado, respaldando la decisión del actor de priorizar su salud mental y trabajar en sí mismo antes de dar cualquier paso importante.

El compromiso llega como una señal clara de que ambos lograron superar las dificultades y mirar hacia el futuro con mayor claridad.  Para Leonardo García, este anuncio representa no solo un logro en el plano sentimental, sino también la confirmación de que se encuentra en una etapa de mayor equilibrio personal.

Con este compromiso, Leonardo García y Flaminia Villagrán sellan una historia que ha sabido resistir rumores, momentos difíciles y la presión mediática, apostando ahora por un futuro juntos basado en el acompañamiento, la madurez y la superación personal.

