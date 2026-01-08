¿Juan Gabriel Vive? Hijo Habla Tras Misteriosa Aparición

A casi una década de la muerte de Juan Gabriel, una teoría sacudió las redes sociales y dividió a sus seguidores. Un video grabado en una cafetería de París, Francia, mostró a un hombre de edad avanzada con un sorprendente parecido físico al icónico cantante mexicano, lo que desató nuevamente la pregunta que se ha repetido durante años: ¿el Divo de Juárez sigue vivo?
Las imágenes, difundidas masivamente en TikTok y otras plataformas durante 2025, mostraban a un sujeto de cabello canoso, complexión similar y rasgos que recordaban de inmediato a Juan Gabriel. Vestía una chamarra color naranja y estaba sentado tranquilamente, ajeno a la atención mundial que provocaría su apariencia.
Bastaron unos segundos de video para que surgieran teorías conspirativas que aseguraban que el intérprete de Querida y Amor eterno fingió su muerte y decidió vivir en el anonimato lejos de México.
Ante el revuelo, ahora Jean Aguilera, hijo de Juan Gabriel, decidió romper el silencio y enfrentar de manera directa los rumores. En declaraciones recientes, negó tajantemente que el hombre visto en París sea su padre y calificó estas versiones como una falta de respeto tanto a la memoria del artista como a su familia.
"Nos faltan al respeto dos veces: primero, el señor está muy feo; segundo, están diciendo que mi papá está vivo", expresó Jean Aguilera con ironía y molestia, dejando claro que este tipo de afirmaciones no solo son falsas, sino dolorosas para quienes continúan lidiando con la ausencia del cantante.
Símbolo cultural de latinoamérica
Juan Gabriel, cuyo nombre real era Alberto Aguilera Valadez, fue una de las figuras más grandes de la música en español. Compositor, cantante y productor, escribió más de mil canciones interpretadas por él y por decenas de artistas internacionales.
Su legado marcó generaciones y lo convirtió en un símbolo cultural de México y América Latina. Murió el 28 de agosto de 2016 en Santa Mónica, California, a causa de un infarto agudo al miocardio, según confirmaron autoridades y su familia en su momento.
Sin embargo, desde el anuncio de su fallecimiento, han surgido constantes versiones que aseguran que Juan Gabriel sigue con vida. Algunas de estas teorías han sido alimentadas por supuestas llamadas telefónicas, mensajes indirectos o testimonios de celebridades que afirman haber tenido contacto con él.
En fechas recientes, nombres como Lucía Méndez y Adal Ramones volvieron a encender la polémica al insinuar que habían hablado con el cantante años después de su muerte.
Sobre este punto, Jean Aguilera también fue contundente. "Me gustaría tener ese número para hablar con él también. Es extraño que digan que hablan con mi papá, pero nunca con su familia", comentó, visiblemente cansado de los rumores.
Aun así, reconoció que entiende el deseo del público de pensar que Juan Gabriel sigue vivo. "Se extraña mucho. Entiendo el sentimiento de la gente, pero también tienen que dejar eso en paz", añadió.
En cuanto a la identidad del hombre visto en París, algunos creadores de contenido aseguran haber investigado el caso. El influencer Carlos Chavira afirmó que logró rastrear al sujeto, quien habría participado en eventos musicales en Francia. De acuerdo con su versión, el hombre tendría una fuerte afición por la música y suele aparecer con una guitarra en distintas fotografías, lo que incrementó la confusión entre los seguidores del Divo de Juárez.
Pese a ello, la identidad real del sujeto no ha sido revelada públicamente y no existe ninguna prueba que vincule al hombre con Juan Gabriel más allá del parecido físico. Para la familia Aguilera, el tema está cerrado: el cantante murió en 2016 y su legado permanece vivo únicamente a través de su música.
