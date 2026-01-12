 Filtran Imagen de la Boda de Nicholas Hagen en Antigua
Filtran imagen de la boda del portero de la Selección de Guatemala y su boda en Antigua Guatemala

Una postal filtrada en redes sociales reveló la elegante boda del portero de la Selección de Guatemala, Nicholas Hagen.

Nicholas Hagen
Nicholas Hagen / FOTO: Nicholas Hagen

Una fotografía filtrada en redes sociales reveló que el portero de la Selección de Guatemala, Nicholas Hagen, contrajo matrimonio el pasado fin de semana. El joven eligió como escenario la icónica ciudad de Antigua Guatemala para sellar su unión.

La instantánea generó gran expectación entre los aficionados, quienes rápidamente reaccionaron ante la elegancia de la ceremonia y el estilo de la pareja. En la postal se aprecia a Nicholas Hagen vistiendo un impecable smoking en color negro, mientras que su esposa luce un sofisticado vestido de encaje completamente blanco, de corte clásico y con detalles románticos que destacaron bajo la arquitectura colonial del lugar.

Nicholas Hagen

Aunque la pareja ha mantenido cierta discreción sobre los detalles del enlace, la boda no pasó desapercibida al realizarse en una de las ciudades más emblemáticas del país y uno de los destinos predilectos para celebraciones de alto nivel. Antigua Guatemala ha sido históricamente punto de encuentro para eventos sociales y bodas debido a su atmósfera romántica, sus iglesias, calles empedradas y hoteles boutique.

La elección del guardameta reafirma la tendencia de figuras públicas y celebridades tanto nacionales como internacionales que encuentran en la ciudad un escenario elegante, íntimo y culturalmente único.

¿Quién es Nicholas Hagen? El portero guatemalteco, nacido en 1996, se ha consolidado como una de las figuras más sólidas del fútbol nacional.  Comenzó su carrera profesional en el Club Municipal y posteriormente dio el salto a ligas internacionales, militando en equipos extranjeros como el Sabail FK de Azerbaiyán y el HamKam de Noruega, donde destacó por su desempeño bajo los tres palos.

Además, ha sido pieza clave en la Selección Nacional de Guatemala, participando en torneos internacionales y clasificatorias rumbo a la Copa del Mundo.

Sin miedo al qué dirán, la modelo de OnlyFans, Kaeelen García presenta oficialmente a su pareja

La famosa modelo guatemalteca compartió una serie de fotografías con las que sorprendió a sus fans.

Su ascenso deportivo lo ha convertido en uno de los jugadores guatemaltecos más reconocidos en los últimos años, acumulando seguidores dentro y fuera del país.

Emisoras  Escúchanos