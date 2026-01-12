 Kendall Jenner aclara rumores sobre su orientación sexual
Farándula

Kendall Jenner pone fin a los rumores sobre su orientación sexual

Kendall Jenner decidió romper el silencio y aclarar los rumores que circulan desde hace años sobre su orientación sexual.

Kendall Jenner, Instagram
Kendall Jenner / FOTO: Instagram

La supermodelo y estrella de la televisión Kendall Jenner rompió el silencio y aclaró uno de los rumores más persistentes sobre su vida personal: su orientación sexual.  En una reveladora entrevista, Jenner abordó directamente las especulaciones que han circulado en redes por años, en particular la teoría de que sería "lesbiana en secreto".

Durante la conversación, la modelo de 30 años aseguró que lo que más le molesta no es la discusión sobre su sexualidad, sino la forma en que muchos usuarios internet expresan esos rumores con dureza y falta de empatía.  "No es una actitud acogedora como: ‘Oye, si lo fueras, sí, únete’. No es amable. Es muy cruel", afirmó Jenner, calificando la especulación como una manifestación de malicia más que de interés genuino.

La modelo fue clara al señalar que, "a día de hoy, no lo soy", refiriéndose a que no se identifica como lesbiana o parte de la comunidad LGBTQ+.  Sin embargo, enfatizó que si alguna vez esa fuera su realidad, no tendría problema en compartirlo públicamente.

Jenner explicó que entiende que "salir del clóset" puede ser difícil para muchas personas, pero agregó que, conociéndose a sí misma, ya lo habría hecho si esa fuera su orientación. Más allá de desmentir los rumores, Kendall Jenner también refutó narrativas que sugieren que estaría ocultando su orientación por motivos profesionales o comerciales.

"He visto cosas muy malas. Dicen: ‘Es malo para el negocio’, y yo: ‘¿Qué?'", comentó, expresando su perplejidad ante teorías que vinculan su vida privada con su éxito en la moda y los negocios. La figura pública ha sido vinculada sentimentalmente en el pasado con figuras como Blake Griffin, Devin Booker, Harry Styles y Bad Bunny, pero siempre ha mantenido un perfil discreto respecto a su vida amorosa.

Según Jenner, su privacidad es una elección consciente, no una estrategia para ocultar aspectos de su identidad.

Al final de su intervención, Kendall Jenner subrayó un mensaje sobre respeto y empatía: más allá de su propia situación, invitó a la audiencia a ser más considerada en la manera en que se habla sobre temas sensibles.

