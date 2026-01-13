Florecita Cobian Reacciona al Juicio de Pedro Cuevas

Florecita Cobian, volvió a alzar la voz luego de que un juzgado ordenara que Pedro Cuevas enfrente juicio oral y público por el delito de agresión sexual en perjuicio de su hija menor. El caso, que se sigue en Guatemala y que ha generado una gran ola de reacciones, entra ahora en una etapa clave dentro del sistema de justicia.
Según la información oficial, la Sala Regional Mixta revocó una resolución anterior que había favorecido al cantante y determinó que existían suficientes elementos para que el proceso avanzara a debate. En una audiencia reciente de ofrecimiento de prueba, la jueza Mayra Méndez aceptó los medios de prueba presentados por el Ministerio Público, la defensa y los querellantes.
Asimismo, la sala fijó el inicio del juicio oral para el 2 de febrero de 2026, ante el Tribunal de Femicidio de Sacatepéquez. El origen del caso se remonta a 2021, cuando Cobián presentó una denuncia penal en contra de su expareja, señalándolo de agresión sexual contra la hija que ambos procrearon, por hechos ocurridos entre 2019 y 2020.
La situación se hizo pública en noviembre de 2025, cuando la modelo compartió un video en Instagram narrando el calvario que. Asimismo, según su versión, ha enfrentado su hija y denunciando supuestas irregularidades y tecnicismos legales que habrían intentado cerrar el expediente.
Florecita Cobian
Ante la noticia de que el caso finalmente irá a juicio, Florecita Cobian utilizó de nuevo sus redes sociales para dejar un mensaje breve pero contundente. La modelo publicó una imagen con la leyenda: "gracias dios, solo eso. Un rayito de luz para el amor de mi vida", frase que muchos seguidores interpretan como una expresión de alivio y esperanza en medio del complejo proceso legal que atraviesa su familia.
A lo largo de estos años, Cobián ha insistido en que su lucha es, ante todo, como madre y en defensa de los derechos de su hija, pidiendo que el caso se lleve con transparencia y que se garantice la protección de la menor durante todo el proceso.