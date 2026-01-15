 Joseph Baena muestra sus músculos y se asemeja a Arnold
Farándula

Joseph Baena presume impresionantes músculos y luce idéntico a su papá: Arnold Schwarzenegger

El atlético joven es fruto de la relación extramarital que tuvo el actor con su exama de llaves, una guatemalteca llamada Mildred Baena.

Arnold Schwarzenegger, Joseph Baena, Instagram
Arnold Schwarzenegger, Joseph Baena / FOTO: Instagram

A pesar de que Joseph Baena (28 años) es el hijo más desconocido de Arnold Schwarzenegger, es el único que ha querido seguir sus pasos como fisicoculturista

A través de sus redes sociales, el joven presumen de músculos y comparte sus rutinas deportivas, muchas muy parecidas a las que hacía su padre en los años 80.  

Joseph Baena, hijo de Arnold Schwarzenegger, impactó en redes sociales al mostrar su impresionante físico en una sesión de fotos desde el gimnasio.

El ejercicio físico es prioridad para Joseph Baena, quien combina rutinas al aire libre y en gimnasio. Su más reciente rutina, diseñada por el personal trainer Aaron Santos, reafirma la eficacia de entrenar solo con peso corporal para quienes buscan ganar masa muscular y mejorar la resistencia.

Joseph Baena no solo mostró disciplina en el deporte, también refuerza la importancia de una alimentación rica en proteínas como la carne de pavo.

Al igual que Arnold Schwarzenegger, el joven atlético opta por carnes blancas que favorecen el desarrollo muscular y la recuperación después del ejercicio.

Arnold Schwarzenegger, Joseph Baena - Instagram

Poca relación

Uno de los momentos más incómodos en la vida de Arnold Schwarzenegger fue, sin duda alguna, cuando le confesó a su esposa Maria Shriver que había tenido una relación extramatrimonial, de donde nació Joseph Baena.

El actor tuvo que revelarle a la mamá de sus cuatro primeros hijos que tuvo un hijo producto de la relación que tuvo con su ama de llaves, la guatemalteca Mildred Baena.

Arnold Schwarzenegger, Mildred Baena - Instagram

Con muy poca relación con el resto de sus hermanos (porque no son hijos de la misma madre, sino que Joseph fue fruto de una infidelidad del actor), Baena tuvo que creer con un padre ausente.

Es más, no fue hasta la adolescencia cuando supo quién era su verdadero progenitor. De hecho, ha tenido que lidiar durante años con las malas caras de su otra familia porque nació solo 5 días después que Christopher, el menor de la familia.

Maria Shriver habla del hijo de Arnold Schwarzenegger con una guatemalteca

La periodista y el actor estuvieron casados 25 años, hasta que ella descubrió la infidelidad de Arnold con la ama de llaves, la guatemalteca Mildred Baena.

A sabiendas de que él no tiene la culpa de nada, Arnold quiso recuperar el tiempo perdido y aunque ya sabía hecho cargo de él de manera económica, cuando todo salió a la luz en 2010 decidió empezar una relación. Ha ido a su graduación, le ha ayudado a entrenar y le ha aconsejado mucho en su carrera como culturista.

