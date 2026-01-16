 El hijo de Sebastián Rulli celebra 16 años y mide 2 metros
El hijo de Sebastián Rulli cumplió 16 años y sorprende con físico y sus 2 metros de altura

A través de redes sociales, el actor dedicó al hijo que tuvo con Cecilia Galliano un emotivo mensaje de cumpleaños.

Sebastián Rulli y su hijo, Instagram
Sebastián Rulli y su hijo / FOTO: Instagram

Sebastián Rulli celebró con gran emoción los 16 años de su hijo Santiago, dedicándole un mensaje conmovedor en redes sociales que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores y figuras del espectáculo.

El reconocido actor compartió con sus seguidores de Instagram un mensaje cargado de orgullo y cariño para Santiago, resultado de su matrimonio anterior con Cecilia Galliano

" Santiago...Hoy cumples 16 años y verte en quién te estás convirtiendo me llena el alma. No solo por esos 2 metros que ya alcanzas, sino por la grandeza de tu corazón, tu disciplina y tu manera tan noble de caminar la vida. Elegiste un camino exigente, lejos de casa, persiguiendo un sueño con el básquetbol como bandera. Y lo haces con una madurez que me conmueve, con constancia, entrega y una humildad que te define. Te admiro profundamente, más de lo que las palabras pueden decir", escribió el actor.

En su emotivo texto, Sebastián Rulli continuó: " Estoy orgulloso de ti. Te amo con todo mi corazón.Y siempre, siempre, estaré aquí, celebrando cada paso que des hacia tus sueños. Feliz cumpleaños PRÍNCIPE @santiagorulligalliano . ??❤️?❤️?❤️? ".

La publicación de galán de telenovelas no pasó desapercibida. Las felicitaciones llegaron rápidamente, tanto de seguidores como de figuras del espectáculo. Entre las personalidades que comentaron se encontraban Grettell Valdez, Ana Brenda Contreras, Julian Gil, Ariadne Díaz, Maribel Guardia.

Angelique Boyer, pareja de Sebastián Rulli, también se sumó a la celebración escribiendo: "Feliz cumpleaños Santi, lo mejor para ti, campeón".

Cecilia Galliano también celebra a su hijo

Cecilia Galliano, madre de Santiago, también compartió en su cuenta de Instagram un mensaje lleno de amor para su hijo en su día especial. 

"Eres una bendición enorme en mi vida @santiagorulligalliano eres de corazón noble , tierno , con valores claros y ese cariño tan especial que siempre me regalas hacen que mi vida sea completa ... me encanta verte reír , hacer tus chistes ocurrentes que luches por lo que amas y disfrutes el básquetbol con tanta pasión, disciplina y constancia .

Foto embed
Sebastián Rulli hijo - Instagram

Naciste un 15 de enero 2010 y eras un angelito pequeño hoy con tu 1.99 de altura no entra el corazón enorme que tienes . Estoy orgullosa de ti en lo que vas convirtiendo ... nunca dejarás de ser mi niño pequeño ♥️♥️♥️ feliz cumpleaños Mi pequeño gigante !!! Te amo", escribió.

Tanto Sebastián Rulli como Cecilia resaltaron el gran sacrificio que ha hecho Santiago, quien desde hace un tiempo reside en Miami, con el objetivo de convertirse en una basquetbolista profesional.

