Herencia Shannen Doherty: Impugna Acuerdo de Divorcio

La herencia de Shannen Doherty volvió a colocarse en el centro de la atención mediática tras revelarse una nueva disputa judicial entre el patrimonio de la actriz y su exesposo, el fotógrafo Kurt Iswarienko.
A meses de su fallecimiento, el acuerdo de divorcio que ambos firmaron en los últimos días de vida de la intérprete ahora es objeto de impugnación legal, abriendo un conflicto que involucra propiedades, dinero y bienes personales.
¿Qué fue lo que sucedió?
Kurt Iswarienko presentó una acción legal para impugnar el acuerdo de divorcio que había sido firmado apenas un día antes de la muerte de Shannen Doherty.
El documento establecía una serie de obligaciones financieras y de reparto de bienes que, según el patrimonio de la actriz, no han sido cumplidas en su totalidad. La defensa de Iswarienko sostiene que el acuerdo fue presentado ante un tribunal que no tendría jurisdicción para hacerlo válido, por lo que considera que no puede ser exigible.
Además, argumenta que el proceso de divorcio debió darse por terminado de manera automática tras el fallecimiento de Doherty, ocurrido el 13 de julio de 2024, y que el documento no debió ser sometido a revisión judicial alguna.
Reclamos del patrimonio de la actriz
La impugnación del acuerdo surge luego de que los representantes legales del patrimonio de Shannen Doherty denunciaran presuntos incumplimientos económicos por parte de su exesposo. Entre los principales puntos señalados se encuentra la negativa a vender una propiedad ubicada en Dripping Springs, Texas, valuada en aproximadamente 1,5 millones de dólares.
Según el acuerdo, la vivienda debía ponerse en el mercado y las ganancias netas repartirse entre los herederos. Sin embargo, el patrimonio sostiene que Iswarienko no ha avanzado con la venta del inmueble, incumpliendo lo pactado.
Otro de los puntos en disputa es un avión Mooney M-20, del cual Iswarienko debía adquirir la parte correspondiente a la actriz por 100 mil dólares. Los abogados del patrimonio aseguran que, tras la venta de la aeronave, el fotógrafo retuvo más de 50 mil dólares y no ha completado el pago establecido dentro del plazo acordado.
A estos reclamos se suman bienes personales de la actriz, como fotografías y objetos privados, que también debían ser devueltos conforme al acuerdo de divorcio y que, según la demanda, no han sido entregados.
Un divorcio marcado por la controversia
Shannen Doherty solicitó el divorcio de Kurt Iswarienko en 2023, tras más de una década de matrimonio. La decisión estuvo rodeada de tensión emocional, especialmente porque se produjo mientras la actriz enfrentaba una de las etapas más delicadas de su salud.
En declaraciones públicas y en su pódcast, Doherty reveló que descubrió una infidelidad por parte de su esposo poco antes de someterse a una cirugía cerebral relacionada con su enfermedad.
La actriz expresó entonces sentirse profundamente traicionada y vulnerable, describiendo el proceso de separación como uno de los más dolorosos de su vida.
¿Quién era Shannen Doherty?
Shannen Doherty fue una actriz estadounidense que alcanzó la fama mundial en los años noventa gracias a sus papeles en series icónicas de la televisión. Se convirtió en un rostro emblemático al interpretar a Brenda Walsh en Beverly Hills, 90210, y más tarde a Prue Halliwell en Charmed, producciones que marcaron a toda una generación.
A lo largo de su carrera, también participó en cine y televisión, consolidándose como una figura influyente de la cultura pop. Más allá de su trabajo actoral, Doherty fue reconocida en los últimos años por la franqueza con la que habló sobre su salud y su lucha contra el cáncer.
La actriz falleció el 13 de julio de 2024 tras una larga y pública batalla contra el cáncer de mama, enfermedad que le fue diagnosticada en 2015 y que con el tiempo avanzó a una etapa metastásica.
Doherty compartió gran parte de su proceso con el público, convirtiéndose en una voz de apoyo y visibilidad para miles de personas que atravesaban situaciones similares.
Un conflicto legal aún abierto
La disputa entre Kurt Iswarienko y el patrimonio de Shannen Doherty continúa en proceso, mientras los tribunales analizan la validez del acuerdo de divorcio y el cumplimiento de sus cláusulas.
El caso ha reavivado el interés público no solo por la figura de la actriz, sino también por las complejas implicaciones legales que pueden surgir cuando un divorcio y una herencia se cruzan en circunstancias tan delicadas.
Mira también: