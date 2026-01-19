 Britney Spears inquieta a fans por video atrevido e íntimo
Farándula

Britney Spears preocupa a sus fans mostrar sus partes íntimas en un atrevido video

La cantante genera debate con un revelador video de baile en Instagram, dejando a los fanáticos preocupados por su salud mental.

Britney Spears volvió a encender las redes sociales este fin de semana con la publicación de un atrevido video de baile en Instagram.

En el polémico clip, Britney Spears se mueve y realiza un provocativo twerking con su característica energía, luciendo un top transparente que revelaba más de lo habitual en sus publicaciones recientes.

Completó su atuendo con botas negras hasta la rodilla y una gargantilla del mismo color, mientras su larga melena rubia caía perfectamente lisa.

La artista acompañó la publicación con emojis de un cuchillo y una rosa, elementos que añadieron un halo de misterio y alimentaron la discusión sobre si su exhibición era una forma de expresión artística o, por el contrario, una velada llamada de atención.

Las imágenes, que mostraban a la cantante con un atuendo transparente que dejaba poco a la imaginación, rápidamente generaron un intenso debate entre sus millones de seguidores, quienes se preguntan si la "Princesa del Pop" podría estar necesitando una intervención.

Este video surge en un momento particular para la cantante, justo después de que anunciara su retiro de las giras nacionales en Estados Unidos, citando "razones extremadamente sensibles".

Britney Spears - Instagram

Reacciones divididas

La publicación de Britney Spears polarizó rápidamente la opinión en línea. Por un lado, una parte de sus seguidores expresó su admiración inquebrantable por el talento y el carisma de la artista, elogiando sus pasos de baile y su vitalidad.

Sin embargo, una facción considerable manifestó una profunda preocupación por su bienestar, señalando lo que perciben como un contenido cada vez más sexualizado y la naturaleza repetitiva de sus movimientos de twerking.

  • Los comentarios en la publicación reflejaron esta dualidad. Un usuario escribió: "Se está autodestruyendo delante de nuestros ojos. Me da pena por sus hijos. Espero que ya estén en terapia", evidenciando una seria inquietud por su salud mental y el impacto en su familia.
  • Otro seguidor le advirtió: "No hagas eso de mover las manos en el trasero. Por favor, deja de hacer eso. Ese nunca ha sido un paso de baile. No entiendo qué intentas hacer", señalando una posible desconexión con las expectativas de sus fans. 

Algunos  incluso sugirieron que la cantante podría estar lidiando con problemas de consumo de sustancias, con afirmaciones contundentes como: "Tiene una afición. Desafortunadamente, esa afición parece ser consumir grandes cantidades de drogas de clase A". 

A lo largo de su trayectoria, Britney Spears ha sido objeto de una intensa atención mediática, con su vida personal y profesional constantemente bajo el escrutinio público. 

