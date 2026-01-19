¿Quién es Valeria Nicov? Novia y actriz de Sean Penn

El romance entre Sean Penn y Valeria Nicov ha vuelto a colocarse bajo los reflectores tras ser vistos juntos en California, confirmando que su relación, lejos de ser pasajera, se mantiene firme. La diferencia de edad de 35 años entre ambos ha generado conversación en redes sociales y medios internacionales, despertando curiosidad sobre la vida y trayectoria de la joven actriz que acompaña al veterano intérprete.
¿Quién es Valeria Nicov?
Valeria Nicov es una actriz y modelo de 30 años que ha desarrollado su carrera principalmente en Europa. De origen internacional y con una formación artística sólida, ha logrado abrirse camino en la industria del entretenimiento gracias a su preparación académica y su versatilidad frente a las cámaras.
Según información de su agencia, Nicov estudió actuación en instituciones de prestigio como la Royal Academy of Dramatic Arts y el Cours Florent, escuelas reconocidas por formar a intérpretes de alto nivel.
Esta preparación le ha permitido participar tanto en cine como en televisión, además de combinar su faceta actoral con el modelaje.
La carrera de Valeria Nicov en el cine y la televisión
En el ámbito actoral, Valeria Nicov ha participado en producciones europeas, especialmente en Francia. Ha formado parte de series como Mike y Don’t Worry About the Kids, así como de películas como Tenor y L’amour est une fête, donde ha demostrado un perfil interpretativo enfocado en personajes contemporáneos.
Su rostro también fue visto brevemente en la exitosa serie Emily in Paris, donde realizó un cameo que llamó la atención de los seguidores del programa. Esta aparición se dio, en parte, gracias a su cercanía con la actriz Camille Razat, con quien mantiene una estrecha amistad desde hace años.
Además de la actuación, Valeria Nicov ha trabajado como modelo para diversas marcas de moda y estilo de vida. Su imagen ha sido asociada a campañas que mezclan elegancia y deporte, una combinación que conecta con sus intereses personales.
En redes sociales, Nicov suele compartir momentos vinculados a la equitación, una de sus grandes pasiones, así como rutinas de boxeo y yoga. Otro aspecto que destaca de su perfil es su capacidad para comunicarse en varios idiomas, ya que habla francés, inglés, español y ruso, lo que le ha permitido desenvolverse en distintos mercados internacionales.
El inicio de su relación con Sean Penn
La relación entre Sean Penn y Valeria Nicov comenzó a llamar la atención pública en 2024, cuando fueron fotografiados juntos durante un viaje a Europa. Meses después, confirmaron su romance al asistir como pareja a un importante festival de cine, donde el actor fue reconocido por su trayectoria.
Desde entonces, han sido vistos juntos en distintos eventos culturales y cinematográficos, consolidando su relación lejos del ruido mediático, aunque sin evitar la atención que genera su diferencia de edad.
La polémica por la diferencia de edad
Uno de los aspectos más comentados del romance ha sido la diferencia de 35 años entre ambos. Mientras Sean Penn tiene 65 años, Valeria Nicov se encuentra en la treintena, una brecha generacional que ha provocado opiniones divididas en redes sociales.
Para algunos, la relación representa una elección personal entre dos adultos; para otros, reabre el debate sobre las dinámicas de poder y las relaciones en Hollywood. Sin embargo, la pareja ha optado por mantener un perfil discreto, sin declaraciones públicas sobre las críticas.
Sean Penn es uno de los actores más reconocidos de su generación. Ganador de dos premios Oscar, su carrera incluye títulos emblemáticos del cine contemporáneo, además de su faceta como director, productor y activista. Aunque muchos seguidores del actor han comentado que Valeria Nicov podría buscar fama a través de él, otros agregan que ella ya tiene una carrera.
A lo largo de su vida personal, Penn ha tenido relaciones mediáticas, incluyendo matrimonios con figuras como Madonna, Robin Wright y Leila George. Su historial amoroso ha sido tan comentado como su trabajo artístico, convirtiéndolo en una figura constante en la prensa del espectáculo.
