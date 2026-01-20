 Zootopia: La película animada más taquillera de la historia
¡Es oficial! Zootopia se convierte en la película animada más taquillera de la historia

El filme producido por Walt Disney Animation Studios registró una recaudación mundial récord, superando a "Intensa-Mente 2"

Zootopia 2, Zootopia 2
Zootopia 2 / FOTO: Zootopia 2

Zootopia 2 alcanzó un hito en la industria de la animación al convertirse en la película animada más taquillera de la historia, según datos oficiales de Disney

El filme logró una impresionante recaudación mundial de USD 1.703 millones, superando a IntensaMente 2 y tomándose el noveno lugar entre las películas con mayor recaudación global de todos los tiempos.

En Estados Unidos sumó USD 390 millones, mientras que los mercados internacionales aportaron USD 1.313 millones.

Su impacto en América Latina se hizo sentir con más de 27 millones de espectadores y una recaudación de USD 114,6 millones, rompiendo récords de asistencia para un estreno del estudio en la región.

Desde su estreno el 26 de noviembre de 2025, la película registró un debut global extraordinario, alcanzando USD 559,5 millones en tan solo cinco días y asegurándose la mayor apertura animada de todos los tiempos.

El público chino respondió con entusiasmo, llevando la recaudación en ese país hasta los USD 619 millones, una cifra histórica para una película animada de estudio estadounidense. 

Zootopia 2 lideró la tabla de estrenos animados de la Motion Picture Association (MPA) en 2025 y desplazó a títulos fuertes como Intensa-Mente 2 y Frozen 2 del ranking anual y global.

Al sumar los ingresos de ambas entregas de Zootopia, la franquicia supera los USD 2.730 millones, convirtiéndose en una de las series más lucrativas del cine de animación.

Un futuro competitivo para el cine animado

Mientras Zootopia 2 mantiene el primer puesto, la industria observa otros títulos con potencial para romper su récord en los próximos años:

  • The Super Mario Galaxy Movie: Universal e Illumination buscan superar los USD 1.360 millones recaudados por su predecesora, lo que requeriría un aumento del 25 %.
  • Toy Story 5: Para sobrepasar la marca de USD 1.073 millones de Toy Story 4, necesitaría un crecimiento del 60 %.
  • Frozen 3: Prevista para 2027, solo requiere un 17 % más que su antecesora (USD 1.400 millones) para ubicarse en la cima.
  • Minions 3: Tendría que recaudar casi un 50 % más que el récord anterior de la franquicia Minions y Mi villano favorito.
  • Shrek 5: Aunque ninguna entrega previa de la saga superó los USD 1.000 millones, los personajes clásicos podrían impulsar su recaudación.

La animación se prepara para una competencia intensa en los años venideros, con franquicias reconocidas que intentan igualar o superar la hazaña de Zootopia 2.

