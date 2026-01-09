Disney Revela Elenco del Live Action de Enredados 2023

Rapunzel vuelve a dejar caer su larga cabellera, esta vez en acción real. Disney finalmente reveló quiénes darán vida a los icónicos personajes de Enredados en su esperada adaptación live action, un proyecto que busca renovar la magia de uno de sus clásicos más queridos.
El regreso de un clásico animado
Disney continúa ampliando su universo de adaptaciones live action y ahora es el turno de Enredados, la película animada que conquistó al público en 2010.
A más de una década de su estreno, el estudio confirmó oficialmente a los actores que encabezarán esta nueva versión, despertando la expectativa tanto de nuevas generaciones como de los fans que crecieron con la historia original.
La cinta animada, inspirada libremente en el cuento de Rapunzel de los hermanos Grimm, presentó a una princesa de espíritu inquieto que pasó toda su vida encerrada en una torre, custodiada por Madre Gothel.
Dotada de un cabello mágico con poderes curativos, Rapunzel sueña con descubrir el mundo exterior. Su destino cambia cuando conoce a Flynn Rider, un ladrón encantador que se convierte en su inesperado aliado en una aventura marcada por la libertad, el autodescubrimiento y el romance.
Teagan Croft y Milo Manheim lideran el reparto
El estudio anunció que Teagan Croft será la encargada de interpretar a Rapunzel en el live action. La actriz australiana, reconocida por su trabajo en la serie Titans y por protagonizar True Spirit, asumirá el reto de encarnar a una versión renovada de la princesa, manteniendo su curiosidad, valentía y determinación, rasgos que definieron al personaje en la animación.
El papel de Flynn Rider recaerá en Milo Manheim, actor que ganó notoriedad gracias a la saga Zombies de Disney Channel y que recientemente ha participado en la serie School Spirits. Su elección apunta a conservar el carisma, el humor y la energía juvenil que caracterizan al personaje, pieza clave en el equilibrio entre comedia y aventura dentro de la historia.
Ambos actores fueron seleccionados tras un proceso de audiciones que incluyó pruebas de cámara realizadas en Londres, donde el proyecto comenzó a tomar forma de manera más concreta. Por el momento, Disney no ha revelado quiénes interpretarán a otros personajes esenciales como Madre Gothel o el fiel caballo Maximus.
Un equipo creativo con experiencia en musicales
La dirección del live action de Enredados estará a cargo de Michael Gracey, cineasta conocido por su trabajo en The Greatest Showman, lo que refuerza la importancia que la música tendrá dentro de la película. El guion fue escrito por Jennifer Kaytin Robinson, mientras que la producción estará en manos de Kristin Burr, quien previamente trabajó en Cruella.
Disney adelantó que la música seguirá siendo uno de los pilares del proyecto, un elemento fundamental para el éxito de la versión animada, aunque aún no se ha confirmado si se integrarán canciones inéditas junto a los temas ya conocidos.
Un estreno aún sin fecha definida
El desarrollo del live action comenzó a finales de 2024, atravesó una pausa durante 2025 y retomó su marcha de forma progresiva en los últimos meses. Aunque todavía no hay una fecha oficial de estreno, la película ya se perfila como una de las apuestas más ambiciosas del estudio en su estrategia de reimaginar sus clásicos.
Con un elenco joven, un equipo creativo experimentado y una historia que sigue resonando entre el público, Enredados se prepara para regresar a la pantalla grande, esta vez en carne y hueso, con la promesa de conservar la esencia que la convirtió en un clásico moderno de Disney.
