Mara Wilson denuncia uso indebido de fotos de su infancia

Mara Wilson, recordada mundialmente por su papel protagónico en la película Matilda, denunció públicamente el uso no consentido de su imagen infantil en material de abuso sexual creado mediante inteligencia artificial.
La ex actriz infantil compartió su testimonio en un ensayo reciente, donde relató el impacto emocional de descubrir que fotografías de su niñez habían sido manipuladas y difundidas en contextos violentos.
Wilson explicó que, durante su etapa como actriz infantil en Hollywood, nunca vivió situaciones de abuso en los rodajes y se sintió protegida por su familia y por los equipos de trabajo. Sin embargo, el verdadero peligro apareció fuera de los sets, cuando su rostro se volvió accesible para el público y comenzó a circular sin control en internet.
Según relató, su imagen fue utilizada desde muy temprana edad en sitios de fetiches y en montajes pornográficos creados inicialmente con programas de edición digital, una situación que ocurrió incluso antes de que ella llegara a la adolescencia. Con el avance de la tecnología, advirtió, ese riesgo se ha multiplicado de forma alarmante.
La actriz señaló que la llegada de la inteligencia artificial generativa ha facilitado la creación de imágenes falsas de abuso sexual infantil, permitiendo que cualquier fotografía disponible en línea pueda ser manipulada sin mayores obstáculos técnicos. En ese contexto, alertó que hoy millones de niños podrían quedar expuestos a una explotación similar.
Wilson también recordó que durante su infancia recibió cartas perturbadoras de adultos desconocidos y que existían comunidades en línea dedicadas a explotar imágenes de niñas famosas. Aunque no se consideraba una estrella infantil con una imagen sexualizada, afirmó que la fama la volvió vulnerable frente a personas con intenciones dañinas.
En su reflexión, la ex actriz hizo un llamado a la responsabilidad colectiva. Señaló que no basta con exigir acciones a las plataformas digitales, sino que también es necesario impulsar leyes más estrictas, exigir controles técnicos a las empresas tecnológicas y educar a niños y familias sobre los riesgos de compartir imágenes personales en internet.
¿Quién es Mara Wilson?
Mara Wilson alcanzó la fama en la década de los noventa como una de las actrices infantiles más reconocidas de Hollywood. Participó en películas como Papá por siempre, Milagro en la calle 34 y Matilda, donde interpretó a la brillante y sensible niña que marcó a toda una generación.
Durante su adolescencia, Wilson se alejó gradualmente de la actuación, luego de enfrentar la presión de la industria y el encasillamiento asociado a su imagen infantil. Con el tiempo, decidió abandonar el cine y enfocarse en la escritura.
Una advertencia para la nueva generación
"Una vez que fui adulta, me preocupé por los otros niños que me habían seguido. ¿Estaban pasando cosas similares a las estrellas de Disney, al elenco de Stranger Things...?". Lamentablemente, sus temores se confirmaron con incidentes recientes vinculados a herramientas de IA generativa.
Su testimonio se suma a un debate cada vez más urgente sobre los límites éticos de la inteligencia artificial, la protección de la infancia en el entorno digital y la responsabilidad de gobiernos y empresas tecnológicas frente a un problema que, según expertos, no deja de crecer.
Mira también:
@emisorasunidas897
El estado de sitio fue ratificado por el Congreso. Toma nota de lo que implica. . . #Seguridad #PNC #estadodesitio #pandillas♬ sonido original - Emisoras Unidas