Karol G y Bad Bunny: Etapa Personal tras 'Estoy Soltera'

La última noche de Bad Bunny en Medellín tuvo un momento que nadie vio venir y que rápidamente se volvió viral. Karol G apareció como invitada especial en el estadio Atanasio Girardot y además de compartir escenario con el "Conejo Malo", dejó una frase que sacudió a sus seguidores: "Estoy soltera".
@f3rn4nd4_3
Está soltera y hace lo que quiera ✨🩷 #badbunny #conciertobadbunny #KarolG #ahoramellama #fyp♬ sonido original - Fer
Más detalles
La artista paisa fue presentada por Bad Bunny como una de las máximas representantes de la música latina a nivel mundial. La ovación fue inmediata cuando Karol G tomó el micrófono y comenzó a interpretar Ahora me llama, tema que ambos lanzaron años atrás y que hoy cobró un significado distinto.
La letra, que incluye la frase "Estoy soltera, hago lo que quiera", fue coreada con fuerza por miles de asistentes, pero esta vez sonó más contundente que nunca.
Aunque la canción forma parte del repertorio habitual de ambos artistas, el contexto hizo que ese verso adquiriera una carga especial. En las últimas semanas, Karol G había mantenido silencio sobre su vida sentimental, luego de que se confirmara el fin de su relación con el cantante colombiano Feid, con quien mantuvo un romance discreto pero muy seguido por sus fans.
Por eso, cuando Karol G entonó ese fragmento en vivo y con seguridad, muchos interpretaron el momento como una confirmación pública de su estado civil y al mismo tiempo, como una declaración de independencia emocional. Más que una frase al azar, fue leída como un mensaje claro: una etapa se cerró y otra comienza.
Una aparición que fue más allá de una colaboración
La sorpresa no terminó con Ahora me llama. Karol G aprovechó su aparición para interpretar otros temas como Si antes te hubiera conocido y Latina foreva, haciendo que el estadio vibrara y reafirmando su conexión con el público colombiano.
Cada canción fue recibida con euforia, consolidando uno de los momentos más memorables de la gira de Bad Bunny en Medellín.
El cierre de una relación y el inicio de una nueva etapa
La relación entre Karol G y Feid había sido una de las más comentadas de la escena urbana latina. Aunque ambos mantuvieron siempre un perfil bajo, sus apariciones juntos y colaboraciones alimentaron el interés del público. Sin embargo, el cierre de esa historia sentimental parece haber llevado a la cantante a una etapa de reafirmación personal.
Su aparición en el concierto de Bad Bunny no solo fue una celebración musical, sino también un gesto simbólico de fortaleza y renovación.
Mira también:
@emisorasunidas897
¿Dónde ver las películas nominadas a los Premios Oscar? . . #Nominadas2026 #Oscars2026 #Cine #Hollywood♬ sonido original - Emisoras Unidas