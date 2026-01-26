 Teyana Taylor Muéstra Sus Atributos en las Calles de París
Farándula

Teyana Taylor deja ver sin censura sus atributos en las calles de París

La actriz nominada al Oscar 2026 llego a Paris Washion Week con un atrevido atuendo que no dejó nada a la imaginación.

Compartir:
Teyana Taylor, Instagram
Teyana Taylor / FOTO: Instagram

Teyana Taylor acaparó todas las miradas en el desfile de Schiaparelli en París, marcando una semana memorable en su carrera tras lograr su primera nominación al Oscar y protagonizar el más reciente episodio de Saturday Night Live (SNL).

Apenas terminó su monólogo en el emblemático Studio 8H, Taylor abordó un vuelo directo a la capital francesa para sumarse a la Semana de la Alta Costura, donde se convirtió en una de las principales figuras del esperado show de Schiaparelli.

El arribo de Teyana Taylor al Museo de Bellas Artes para la Paris Fashion Week fue pura declaración de estilo.

La actriz y cantante eligió un conjunto de impacto: un bodysuit de cuello alto combinado con una falda midi hasta la rodilla, ambas piezas de encaje floral negro y notable transparencia, que evocó la tendencia "naked".

Como contraste perfecto, lució un abrigo tuxedo de Schiaparelli valorado en 10.400 dólares, el cual llevó de manera elegante sobre los hombros, confirmando su experticia en looks sofisticados.

No es la primera vez que Taylor posiciona el estilo sexy y refinado como su sello personal. Su elección de transparencias con sastrería ya había causado sensación en la gala Time100 cuando optó por un diseño de Tom Ford, anticipando la combinación que repetiría en París para volver a captar todas las atenciones en las escalinatas del Petit Palais.

Su llegada no pasó desapercibida y fue tema de conversación en plataformas como @ComplexStyle, donde el look generó reacciones inmediatas.

Foto embed
Teyana Taylor - Instagram

Detalles que cuentan una historia única

En el universo de Schiaparelli, los accesorios suman siempre protagonismo. Teyana Taylor apostó por una doble corona inspirada en la tiara de perlas de la emperatriz Eugenia, histórica joya sustraída del Louvre el año anterior.

 El director creativo Daniel Roseberry explicó que este guiño surgió tras el robo de la pieza, reinterpretando la historia y rindiendo homenaje a las joyas perdidas.

  • Dos coronas de base plateada cargadas de perlas
  • Pendientes de diamantes
  • Collar con forma de lazo
  • Un lazo cubierto de cristales para sumar aún más brillo
Foto embed
Teyana Taylor - Instagram

Todo el look, junto al peinado pixie cut rizado de Taylor, llevó el dramatismo, el relato histórico, la moda y una dosis extra de poder femenino a la primera fila del evento.

Teyana Taylor está nominada a mejor actriz de reparto en la próxima edición de los premios Oscar por su papel en la cinta "One Battle after Another".

En Portada

Jefe de FECI es citado a audiencia de evaluación de medidas cautelares solicitadas por Arévalot
Nacionales

Jefe de FECI es citado a audiencia de evaluación de medidas cautelares solicitadas por Arévalo

01:51 PM, Ene 26
Gobierno traslada iniciativa de ampliación presupuestaria al Congresot
Nacionales

Gobierno traslada iniciativa de ampliación presupuestaria al Congreso

01:01 PM, Ene 26
Darwin Lom se estrena con el The Strongestt
Deportes

Darwin Lom se estrena con el The Strongest

12:08 PM, Ene 26
Se apaga la voz de Topo Gigio: fallece Gabriel Garzón y conmueve su último mensaje en redest
Farándula

Se apaga la voz de Topo Gigio: fallece Gabriel Garzón y conmueve su último mensaje en redes

12:31 PM, Ene 26

Temas

GuatemalaEstados UnidosEE.UU.#liganacionalNoticias de GuatemalaFútbolDonald TrumpPNCReal MadridVenezuelaSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Nintendo Switch 2 ,Instagram
Gaming

Nintendo despierta rumores de una Switch 2 Lite: esto es lo que se sabe

Euphoria ,Facebook
Farándula

Primera vista del regreso de Zendaya a Euphoria en nuevo tráiler

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos