Teyana Taylor Muéstra Sus Atributos en las Calles de París

Teyana Taylor acaparó todas las miradas en el desfile de Schiaparelli en París, marcando una semana memorable en su carrera tras lograr su primera nominación al Oscar y protagonizar el más reciente episodio de Saturday Night Live (SNL).
Apenas terminó su monólogo en el emblemático Studio 8H, Taylor abordó un vuelo directo a la capital francesa para sumarse a la Semana de la Alta Costura, donde se convirtió en una de las principales figuras del esperado show de Schiaparelli.
El arribo de Teyana Taylor al Museo de Bellas Artes para la Paris Fashion Week fue pura declaración de estilo.
La actriz y cantante eligió un conjunto de impacto: un bodysuit de cuello alto combinado con una falda midi hasta la rodilla, ambas piezas de encaje floral negro y notable transparencia, que evocó la tendencia "naked".
Como contraste perfecto, lució un abrigo tuxedo de Schiaparelli valorado en 10.400 dólares, el cual llevó de manera elegante sobre los hombros, confirmando su experticia en looks sofisticados.
No es la primera vez que Taylor posiciona el estilo sexy y refinado como su sello personal. Su elección de transparencias con sastrería ya había causado sensación en la gala Time100 cuando optó por un diseño de Tom Ford, anticipando la combinación que repetiría en París para volver a captar todas las atenciones en las escalinatas del Petit Palais.
Su llegada no pasó desapercibida y fue tema de conversación en plataformas como @ComplexStyle, donde el look generó reacciones inmediatas.
Detalles que cuentan una historia única
En el universo de Schiaparelli, los accesorios suman siempre protagonismo. Teyana Taylor apostó por una doble corona inspirada en la tiara de perlas de la emperatriz Eugenia, histórica joya sustraída del Louvre el año anterior.
El director creativo Daniel Roseberry explicó que este guiño surgió tras el robo de la pieza, reinterpretando la historia y rindiendo homenaje a las joyas perdidas.
- Dos coronas de base plateada cargadas de perlas
- Pendientes de diamantes
- Collar con forma de lazo
- Un lazo cubierto de cristales para sumar aún más brillo
Todo el look, junto al peinado pixie cut rizado de Taylor, llevó el dramatismo, el relato histórico, la moda y una dosis extra de poder femenino a la primera fila del evento.
Teyana Taylor está nominada a mejor actriz de reparto en la próxima edición de los premios Oscar por su papel en la cinta "One Battle after Another".