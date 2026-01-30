Henry Cavill Revela Primer Vistazo de 'Highlander' ¡Impactante!

Henry Cavill sorprendió a los fanáticos al compartir las primeras imágenes del reboot de Highlander, dando una prueba visual de la ambiciosa producción que ya genera grandes expectativas en el mundo del cine de acción.
La nueva versión, dirigida por Chad Stahelski —conocido por su trabajo en la saga John Wick—, arrancó su rodaje tras superar años de espera, dejando claro que se trata de uno de los proyectos más esperados del género.
En Instagram, Henry Cavill mostró varias instantáneas donde aparece empuñando una espada, anticipando lo que podría ser una reinterpretación moderna y repleta de escenas de acción de la icónica franquicia.
El estilo visual revela una marcada inspiración en el universo de John Wick: se aprecian secuencias estilizadas, atmósferas elegantes y una notable presencia de coreografías físicas intensas.
Aunque las imágenes aún no desvelan demasiado sobre la trama, el tono y la presentación sugieren una apuesta por la acción física y el ritmo visual, sello característico de Stahelski.
Un elenco estelar
Desde el anuncio de Henry Cavill como protagonista en 2021, la producción enfrentó diversas complicaciones, incluyendo retrasos significativos.
Entre ellos, destaca una lesión de Cavill durante la preparación del papel, que obligó a posponer el inicio de las filmaciones hasta finales del año pasado. Ahora, con las cámaras en marcha, el proyecto se consolida como una gran producción, apuntando a locaciones internacionales que expanden su alcance narrativo y visual.
El reparto reúne a varias figuras reconocidas, consolidando aún más su atractivo dentro del género de acción. Entre los nombres confirmados están:
- Russell Crowe
- Karen Gillan
- Djimon Hounsou
- Dave Bautista
- Marisa Abela
- Max Zhang
La presencia de estas estrellas refuerza la apuesta de Highlander por convertirse en uno de los grandes eventos cinematográficos de los próximos años. El guion está en manos de Michael Finch, quien toma la posta de versiones anteriores trabajadas por Ryan J. Condal y Kerry Williamson.
Highlander, estrenada originalmente en 1986, presentó a Connor MacLeod —el inmortal guerrero escocés interpretado por Christopher Lambert— y se convirtió en un referente de culto gracias a su mezcla única de fantasía, acción y mito.
El film inaugural incluyó en su elenco estelar a Sean Connery y Clancy Brown, además de abrir el camino a diversas continuaciones, series televisivas y todo tipo de expansiones narrativas, cimentando la franquicia en el imaginario popular.
Esta nueva entrega no será un remake fiel, sino una reimaginación completa del universo Highlander bajo el liderazgo creativo de Chad Stahelski.