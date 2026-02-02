Joven cantante de 'The Voice' muere por ataque de serpiente

La escena musical de Nigeria está de luto tras la muerte de Ifunanya Nwangene, una joven intérprete de 26 años que ganó reconocimiento nacional luego de su participación en The Voice Nigeria. La artista falleció el sábado en Abuja, capital del país, después de ser atacada por una serpiente dentro de su vivienda. De acuerdo con testimonios de amigos y personas cercanas, la cantante se encontraba dormida cuando el ataque la despertó repentinamente.
Videos difundidos en redes sociales muestran a un especialista retirando una serpiente del apartamento mientras los presentes gritan alarmados: "¡Es una cobra!".
Una carrera en ascenso
Nwangene era considerada una de las voces jóvenes más prometedoras del circuito musical independiente. Su estilo mezclaba jazz, ópera, música clásica y soul, una versatilidad que le permitió destacar durante su paso por el programa de talentos.
Además de su carrera artística, era arquitecta de formación y planeaba realizar su primer concierto en solitario este mismo año.
Sam Ezugwu, director musical del coro Amemuso, la describió como "una estrella en ascenso" y una joven disciplinada, humilde y con gran talento.
"Todo el mundo está destrozado. Nadie podía creerlo", expresó uno de sus compañeros al recordar las últimas horas en el hospital.
La carrera contra el tiempo por el antiveneno
Tras la mordedura, la joven fue trasladada primero a una clínica cercana. Sin embargo, el centro no contaba con antiveneno, por lo que tuvo que ser llevada a un hospital de mayor complejidad.
Según allegados, el hospital disponía solo de uno de los antivenenos necesarios para tratar la picadura. Mientras intentaban estabilizarla, Nwangene presentaba dificultades para respirar y apenas podía comunicarse con gestos.
Un amigo incluso salió en busca del medicamento faltante, pero al regresar recibió la peor noticia: la cantante había fallecido.
Por su parte, el Federal Medical Centre Jabi negó que hubiera escasez de tratamiento y aseguró que se le brindó atención inmediata, incluyendo reanimación, oxígeno y la administración de antiveneno polivalente.
El centro afirmó que las complicaciones derivadas del veneno fueron severas y que no fue posible revertir su deterioro.
Debate sobre salud pública
La muerte de la joven ha provocado una ola de indignación y ha reabierto el debate sobre las fallas del sistema sanitario en Nigeria, especialmente en casos de emergencia.
El fallecimiento se suma a otras controversias médicas recientes, como la muerte del hijo pequeño de la escritora Chimamanda Ngozi Adichie, situación que también generó cuestionamientos sobre la calidad de la atención hospitalaria.
Ante la presión pública, el Ministerio de Salud nigeriano reconoció "desafíos sistémicos" y anunció la creación de una fuerza especial para mejorar la seguridad del paciente.
