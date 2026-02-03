 PETA critica a Sabrina Carpenter por usar paloma en Grammy 2026
PETA ataca a Sabrina Carpenter por usar una paloma viva en los Grammy 2026

La asociación defensora de los derechos animales ha catalogado como "estúpido y cruel" el actuar de la cantante al subir al escenario con el ave.

Sabrina Carpenter, Instagram
Sabrina Carpenter / FOTO: Instagram

PETA criticó duramente la actuación de Sabrina Carpenter en los Grammy 2026, luego de que la cantante decidiera incluir una paloma viva en su presentación de apertura. 

Desde el mismo momento en que la artista apareció con el ave en el escenario del Crypto.com Arena de Los Ángeles, la organización defensora de los derechos animales expresó su rechazo en redes sociales, calificando el acto como "comportamiento infantil".

La aparición de la paloma blanca generó una ola inmediata de críticas. En redes sociales, PETA publicó la imagen de Carpenter sosteniendo al ave, acompañada de un mensaje directo:

"¿De verdad Sabrina Carpenter acaba de llevar un pájaro al escenario en 2026? La cantante de ‘Manchild’ muestra comportamientos infantiles. Dejen a los animales fuera de los #GRAMMYs".

Foto embed
PETA Sabrina Carpenter - Instagram

El malestar de PETA no se limitó a la ética general, sino que profundizó en los efectos negativos que la participación en este tipo de espectáculos puede tener sobre los animales.

"Las luces brillantes, los ruidos fuertes y el manejo causan miedo y angustia a un pájaro que pertenece a volar libremente en el cielo abierto", sostuvo la organización, enfatizando que la exposición a un entorno tan hostil puede causar miedo y sufrimiento al ave.

La presentación

Durante la performance de apertura, Sabrina Carpenter, nominada a seis categorías, recreó una escenografía inspirada en un aeropuerto.

Al finalizar su interpretación del sencillo "Manchild", se sentó sobre una estructura que simulaba la parte superior de un avión y, mientras el público la observaba, sacó una paloma blanca de entre sus manos, la cual agitó las alas ante los espectadores, convirtiéndose en el momento más comentado de la noche.

La organización reiteró su rechazo mediante otro mensaje en redes sociales, señalando: "Llevar un pájaro vivo al escenario de los Grammy es una estupidez, una lentitud, una inutilidad y una crueldad", utilizando incluso palabras tomadas de versos de Carpenter para cuestionar la decisión de la cantante. 

PETA recordó que los animales no deben ser empleados como accesorios ni parte de espectáculos artísticos, subrayando los peligros y el estrés al que se expone a las especies involucradas.

Los representantes de Sabrina Carpenter, hasta el momento, no han ofrecido declaraciones oficiales respecto a la polémica generada por la intervención de PETA

