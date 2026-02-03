James Cameron y la polémica sobre cocaína en un rodaje

Cuando se piensa en James Cameron, la imagen que viene a la mente es la de uno de los cineastas más exitosos de todos los tiempos, responsable de megaproducciones que rompieron récords de taquilla y revolucionaron la tecnología cinematográfica.
Sin embargo, antes de convertirse en el cerebro detrás de Titanic, Avatar o The Terminator, su camino estuvo lejos del glamour.
En una entrevista reciente, el director recordó uno de los episodios más extraños —y controversiales— de sus inicios: cuando, siendo un empleado novato en un rodaje de bajo presupuesto, le pidieron repartir cocaína y anfetaminas al personal de producción.
El contexto: cine barato y reglas inexistentes
La anécdota se remonta a finales de los años setenta e inicios de los ochenta, cuando Cameron apenas daba sus primeros pasos en la industria tras dejar su trabajo como camionero.
Uno de sus primeros empleos importantes fue en Battle Beyond the Stars, una cinta de ciencia ficción producida por Roger Corman, famoso por sacar adelante películas con presupuestos mínimos y rodajes contrarreloj.
Cameron trabajaba en áreas técnicas y de diseño, cumpliendo tareas de producción. Fue entonces cuando recibió instrucciones que jamás imaginó formarían parte de su jornada laboral.
"Aquí tienes tu cocaína"
Durante la entrevista, el director relató que su superior lo llamó para explicarle sus nuevas responsabilidades. Sobre la mesa, además de listas de turnos y horarios, había varias dosis de drogas.
Según su propio testimonio, el gerente de producción le entregó anfetaminas —conocidas como "black beauties"— y cocaína, indicándole que debía distribuirlas entre el equipo.
Cameron, que nunca fue consumidor, quedó desconcertado. Contó que pensó: "¿Qué hago con esto? Para mí el café era suficiente".
Pero la respuesta fue directa: debía repartirlas para mantener al equipo despierto durante jornadas maratónicas.
El cineasta bromeó diciendo que, sin querer, "terminó convertido en dealer por un día", aunque aclaró que esa práctica reflejaba la cultura caótica del cine independiente de aquella época.
El director explicó que en esos años los rodajes de bajo presupuesto operaban con pocas regulaciones y condiciones laborales extremas.
Las jornadas podían extenderse por 18 o 20 horas continuas, por lo que algunos productores recurrían a estimulantes ilegales para mantener al personal activo.
Hoy, esas prácticas serían impensables y podrían implicar consecuencias legales severas.
La confesión no fue presentada como algo glamoroso, sino como una muestra del ambiente desordenado y precario en el que muchos cineastas comenzaron sus carreras.
De sobrevivir en sets caóticos a dominar la taquilla
Paradójicamente, aquel joven asistente que repartía drogas terminaría convirtiéndose en uno de los directores más influyentes de la historia del cine.
Cameron fue pionero en efectos visuales, narrativa épica y tecnología 3D. Con películas como Aliens, Terminator 2: Judgment Day y las secuelas de Avatar, logró algo que pocos han conseguido: múltiples producciones que superaron los mil y hasta dos mil millones de dólares en taquilla.
Su evolución resume el contraste total entre sus inicios improvisados y su presente como perfeccionista obsesivo con la calidad técnica.
Hoy James Cameron dirige superproducciones multimillonarias. Pero su historia demuestra que el camino al éxito no siempre fue tan limpio ni glamoroso como parece en la alfombra roja.
Mira también:
@emisorasunidas897
¿Preparados para el SuperBowl LX? 🏈 No te pierdas estos 10 datos sobre el evento más visto. . . #SuperBowl #BadBunny #SuperBowlLX♬ sonido original - Emisoras Unidas