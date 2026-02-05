 Jueza evalúa la custodia del hijo de Paulina Rubio y Colate
Farándula

Jueza analiza quitarle el hijo a Paulina Rubio y a Colate

Justicia de Miami evalúa separar a Andreas Nicolás de sus padres ante acusaciones de toxicidad y abuso emocional en un tenso conflicto legal.

Paulina Rubio, Instagram
Paulina Rubio / FOTO: Instagram

El conflicto por la custodia entre Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera, conocido como ‘Colate’, podría llevar a una decisión drástica: el hijo de ambos, Andreas Nicolás, corre el riesgo de ser separado de sus padres tras un proceso judicial en Miami.

Las autoridades valoran enviar a Andreas Nicolás, de 15 años, a un internado en el extranjero, luego de que la persona a cargo de su cuidado describió como "tóxica" la relación que mantiene con su madre y su padre.

El caso toma fuerza después de varios años de disputas entre ambos en los tribunales de Miami por la custodia del menor.

En el proceso judicial, la niñera del adolescente testificó oficialmente acerca del ambiente familiar. La mujer relató que, según comentarios directos de Andreas Nicolás, "ambos padres son tóxicos y lo mantienen en constante tensión".

Esta confesión fue la primera vez que se escuchó de manera oficial durante el juicio.

Los registros judiciales señalan que, tras estas afirmaciones, se elaboró un informe detallando la situación emocional de Andreas. En ese documento, el menor expresó sentir un agotamiento emocional severo, describiendo una relación conflictiva con Paulina Rubio y manifestando, además, un fuerte deseo de irse a vivir a España con su padre.

Internado internacional fuera de España

Las autoridades que evalúan el caso han sugerido una salida que implicaría alejar a Andreas tanto de Paulina Rubio como de Nicolás Vallejo-Nágera. 

El informe aconseja enviarlo a un internado fuera de España, evitando así que viva con cualquiera de sus padres. El objetivo de esta medida es proteger su estabilidad emocional, sacarlo del clima constante de conflicto en el que vive y reducir las influencias parentales directas.

Foto embed
Paulina Rubio y sus hijos - Instagram

Según fuentes cercanas, Paulina Rubio estaría atravesando un cuadro depresivo a raíz de la situación judicial. Personas allegadas indicaron que la cantante ha evitado activamente participar en videollamadas con la jueza encargada del caso, negándose a encender su cámara en una reciente audiencia virtual.

Esta actitud podría influir negativamente en la próxima resolución sobre la custodia de su hijo.

En mayo de 2025, distintos medios informaron que Paulina Rubio fue señalada por presunto abuso físico contra su hijo, que entonces tenía 14 años. Según el reporte, la artista habría cometido una agresión en el contexto de una discusión donde le quitó el teléfono móvil a Andreas.

El adolescente, tras un altercado y palabras ofensivas, terminó siendo víctima de una reacción agresiva por parte de su madre.

¿Podría ir a la cárcel? Acusan a Paulina Rubio de maltrato a su hijo

La cantante mexicana acudió e un juzgado de Miami luego de la denuncia puesta por su ex, Nicolás Vallejo-Nájera, por supuestamente golpear al menor.

Emisoras  Escúchanos