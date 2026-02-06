Guatemalteca Caminará con Shakira en Concierto en El Salvador

El inicio de la Residencia de Shakira para centroamericanos en El Salvador trae consigo también buenas experiencias para los guatemaltecos, especialmente para Yuly Pérez, una fanática que participó en una de las promociones para ser parte de la "manada" que acompaña a la colombiana en la apertura del primer concierto en suelo salvadoreño.
Yuly participó en una de las actividades que la productora lanzó en Centroamérica para que las mujeres de la región acompañen a la icónica latina. En una de las dinámicas, la productora pidió realizar un video de cómo caminaría junto a Shakira en el concierto y utilizar un lugar icónico que represente a su país.
"Nunca me imaginé que entre tantos participantes iba a tener la fortuna de ser seleccionada para caminar junto a Shakira en su primer concierto de su residencia centroamericana en El Salvador".
"Una loba" desde la Ciudad de Guatemala
"Como soy de la Ciudad de Guatemala decidí hacer mi video en la Torre del Reformador, un lugar icónico de la Ciudad, y lo hice de noche para representar el popular tema de Shakira", relató la afortunada ganadora a Emisoras Unidas.
Yuly contó que ha sido fan de Shakira desde los cinco años, rememoró que tenía una muñeca que cantaba una de las canciones de la colombiana en ese momento. "La muñequita cantaba una parte de Ojos así cuando le presionaba la pancita", narró.
"Será una de las mejores experiencias de mi vida. Desde hace más de un año deseaba ir a algún concierto de su gira, pues soy su fan desde niña".
El concierto de Shakira está programado para este sábado, 7 de febrero, para el cual Yuly participará en ensayos y recibirá el atuendo con el que participará en el escenario.
Yuly ha tenido un vínculo cercano con la música y de múltiples expresiones artísticas en las que se ha influenciado de diversos artistas. En uno de esos episodios incursionó explotando su talento vocal con el álbum "Febrero".
