Experiencia por localidad Shakira El Salvador

Así será la experiencia desde cada localidad en los conciertos de Shakira en El Salvador

La llegada de Shakira a El Salvador promete un espectáculo sin precedentes, y cada localidad del estadio ofrecerá una experiencia distinta para los fans.

Shakira, Instagram
Shakira / FOTO: Instagram

Shakira está lista para encender El Salvador con una histórica residencia de conciertos en San Salvador, que forma parte de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.  La colombiana ofrecerá cinco presentaciones en el Estadio Jorge "Mágico" González, brindando a sus fanáticos experiencias únicas desde cada localidad dentro del recinto.

El diseño del estadio para los conciertos de Shakira en El Salvador contempla diversas zonas con vistas, precios y sensaciones distintas:

Zona Ultra y Platinum: son las áreas más cercanas al escenario, ubicadas frente a la artista y pensadas para quienes desean vivir el show con la mayor proximidad posible.

Zona VIP de pie: se encuentra justo detrás de las zonas premium. Aquí los asistentes no tienen asiento asignado, lo que permite moverse y disfrutar el ambiente del espectáculo.

Preferencial y General: estas secciones ocupan las gradas laterales y opuestas al escenario, ofreciendo una vista panorámica central del concierto.

Tribuna baja y Tribuna alta: situadas a diferentes alturas, brindan alternativas más económicas con diferentes ángulos de visión. La Tribuna baja (visión limitada) puede tener partes del escenario obstructivas.

Los boletos para estas localidades van desde aproximadamente 45 hasta 275 dólares, con precios que varían según la cercanía al escenario y el tipo de experiencia que buscan los asistentes. La estructura del concierto se ubica al extremo del estadio, frente a las zonas Ultra y Platinum, lo que maximiza la visibilidad para la mayor parte del público.

Además, la organización ha establecido accesos diferenciados y control de aforo para garantizar seguridad y comodidad el día del evento.

La residencia de Shakira en El Salvador no solo es un espectáculo musical, sino también un motor de turismo internacional.  Según estimaciones oficiales, cerca del 12% de los asistentes vendrán desde otros países, lo que podría generar una ocupación hotelera alta y una mayor demanda de servicios locales durante las fechas del concierto.

