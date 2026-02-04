Whitney Houston en el Super Bowl: Polémica y Escándalo

La presentación de Whitney Houston en el Super Bowl XXV se ha convertido en uno de los momentos más recordados en la historia del entretenimiento deportivo musical. El momento destacó por la calidad vocal de la artista como por la controversia que generó en su momento.
El domingo 27 de enero de 1991, en el marco del Super Bowl XXV celebrado en Tampa, Florida, Houston subió al escenario para interpretar el himno nacional de Estados Unidos, The Star-Spangled Banner. El país estaba marcado por la participación en la Guerra del Golfo Pérsico, lo que dio aún más carga emocional a su actuación.
A pesar del impacto emocional de la actuación, semanas después surgió una gran polémica: se reveló que la versión que escucharon millones de espectadores en televisión no fue realmente en vivo, sino una grabación preestablecida realizada por Houston días antes del evento.
Esto fue una decisión técnica del cuerpo organizador por temor a fallas de sonido en el estadio y evitar complicaciones durante la transmisión. Whitney comentó en entrevistas que no se dio cuenta de la magnitud del escándalo hasta días después, cuando las críticas se multiplicaron en medios y conversaciones públicas.
"Todo el país estaba escandalizado", dijo la cantante sobre la reacción nacional que tuvo en ese momento.
La respuesta del público no se limitó a la controversia. Pronto surgió un enorme interés por tener la grabación de esa histórica versión del himno. El sello discográfico de Houston, Arista Records, lanzó el single basado en esa presentación, que se convirtió en uno de los sencillos más vendidos de ese año.