 Whitney Houston en el Super Bowl: Polémica y Escándalo
Farándula

Así fue cuando Whitney Houston cantó en un Super Bowl causó polémica: "todo el país estaba escandalizado"

La actuación de Whitney Houston en el Super Bowl XXV hizo historia y desató una fuerte polémica.

Compartir:
Whitney Houston, Whitney Houston
Whitney Houston / FOTO: Whitney Houston

La presentación de Whitney Houston en el Super Bowl XXV se ha convertido en uno de los momentos más recordados en la historia del entretenimiento deportivo musical. El momento destacó por la calidad vocal de la artista como por la controversia que generó en su momento.

El domingo 27 de enero de 1991, en el marco del Super Bowl XXV celebrado en Tampa, Florida, Houston subió al escenario para interpretar el himno nacional de Estados Unidos, The Star-Spangled Banner.  El país estaba marcado por la participación en la Guerra del Golfo Pérsico, lo que dio aún más carga emocional a su actuación.

El domingo 27 de enero de 1991, en el marco del Super Bowl XXV celebrado en Tampa, Florida, Houston subió al escenario para interpretar el himno nacional de Estados Unidos, The Star-Spangled Banner.  El país estaba marcado por la participación en la Guerra del Golfo Pérsico, lo que dio aún más carga emocional a su actuación.

A pesar del impacto emocional de la actuación, semanas después surgió una gran polémica: se reveló que la versión que escucharon millones de espectadores en televisión no fue realmente en vivo, sino una grabación preestablecida realizada por Houston días antes del evento.

Más de la controversia del Super Bowl XXV

Esto fue una decisión técnica del cuerpo organizador por temor a fallas de sonido en el estadio y evitar complicaciones durante la transmisión. Whitney comentó en entrevistas que no se dio cuenta de la magnitud del escándalo hasta días después, cuando las críticas se multiplicaron en medios y conversaciones públicas.

"Todo el país estaba escandalizado", dijo la cantante sobre la reacción nacional que tuvo en ese momento.

¿Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera tienen un matrimonio lavanda? Esto dice Toñita

El término “matrimonio lavanda” se viralizó tras señalamientos que involucran a Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez.

La respuesta del público no se limitó a la controversia. Pronto surgió un enorme interés por tener la grabación de esa histórica versión del himno.  El sello discográfico de Houston, Arista Records, lanzó el single basado en esa presentación, que se convirtió en uno de los sencillos más vendidos de ese año.

En Portada

Fotos: Caravana del Zorro 2026 inicia su recorrido en la 65 ediciónt
Nacionales

Fotos: Caravana del Zorro 2026 inicia su recorrido en la 65 edición

07:35 AM, Feb 07
Sergio Chumil completa la primera etapa del Tour de Ománt
Deportes

Sergio Chumil completa la primera etapa del Tour de Omán

07:30 AM, Feb 07
Trump impone arancel del 25 % a países que compren bienes de Iránt
Internacionales

Trump impone arancel del 25 % a países que compren bienes de Irán

07:41 AM, Feb 07
El FC Barcelona se desvincula de la Superligat
Deportes

El FC Barcelona se desvincula de la Superliga

06:49 AM, Feb 07

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaReal MadridPNCEstados UnidosSeguridadEE.UU.Donald Trumpredes sociales
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

IA Entretenimiento ,Instagram
Tecnología

Alerta Ciberseguridad 2026: La IA potencia nuevas estafas en eventos y contenidos digitales

Super Mario Galaxy ,Instagram
Gaming

Tráiler de Super Mario Galaxy desvela a Yoshi y su crucial papel en la expansión galáctica de Mario

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos