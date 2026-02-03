Cynthia Rodríguez y Carlos Rivera: ¿Matrimonio Lavanda?

En los últimos días una expresión ha resurgido entre los seguidores del espectáculo: el término "matrimonio lavanda" se ha viralizado en redes sociales. Lo anterior, tras unas declaraciones sobre la relación entre Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez, una de las parejas más seguidas del entretenimiento mexicano.
La polémica comenzó cuando la cantante y exacadémica Toñita sugirió en una entrevista que el matrimonio entre Rivera y Rodríguez no sería una unión tradicional basada en afecto o atracción. La cantante afirmó que la relación entre ellos es una estrategia social para proyectar una imagen heterosexual, lo que reactivó un debate entre usuarios y medios.
Un matrimonio lavanda, también conocido como lavender marriage en inglés, es un concepto que describe un matrimonio celebrado más por conveniencia y apariencia social que por atracción romántica o sexual. Esta práctica tiene sus raíces en sociedades donde la orientación sexual de una persona podría causar rechazo, discriminación o afectar su reputación pública.
Originalmente asociado con celebridades que buscaban ocultar su homosexualidad en épocas de fuerte estigma social, especialmente a principios del siglo XX en Hollywood.
Más del matrimonio lavanda
El término ahora se usa más ampliamente para describir matrimonios en los que ambos miembros pueden beneficiarse de la unión sin tener un vínculo romántico tradicional.
Características frecuentes de un matrimonio lavanda incluyen:
• Ausencia de interés sexoafectivo predominante.
• Vínculo social o de convivencia pactado.
• Unión formal o simbólica con beneficios sociales o legales.
Este tipo de acuerdos suelen darse en contextos donde las presiones sociales, religiosas o profesionales impulsan a las personas a mantener una apariencia determinada.
La pareja conformada por Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez contrajo matrimonio en 2022 y posteriormente anunció el nacimiento de su hijo León en 2023. A pesar de esto, algunas voces en el medio han planteado la teoría de que su relación podría encajar en la definición de un matrimonio lavanda, insinuando que la unión sería más por conveniencia que por una relación afectiva tradicional.