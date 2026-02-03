Sacerdote de Guatemala caminará con Shakira en El Salvador

La llegada de Shakira a El Salvador en el marco de su residencia centroamericana ha desatado una ola de entusiasmo entre los fanáticos locales y extranjeros. Sin embargo, también ha generado un fenómeno singular: un sacerdote y varios creadores de contenido formarán parte de una actividad especial ligada a la gira.
La dinámica promocional llamada "Camina con la Loba" fue organizada por la productora Two Shows. En esta ocasión, los seleccionados acompañarán a la cantante colombiana en su trayecto hacia el escenario durante los conciertos de la gira Las Mujeres Ya No Lloran, programados para el 7 y 8 de febrero de 2026 en el Estadio Mágico González de San Salvador.
Entre los seleccionados destaca Efrén Artiga, un sacerdote salesiano salvadoreño radicado en Guatemala, cuya inclusión ha generado múltiples reacciones en redes sociales. Artiga se ganó un lugar en esta experiencia tras publicar un video en el que camina con su sotana al ritmo de una canción de Shakira, viralizándose entre los seguidores de la artista.
Su presencia representa una mezcla poco convencional entre fe, música y cultura pop que ha llamado la atención de la audiencia salvadoreña y centroamericana. Además del sacerdote, la lista de participantes incluye a diversos creadores de contenido digital salvadoreños que destacaron por su creatividad y la forma en que expresaron su admiración por Shakira.
Más de la gira de Shakira
La residencia centroamericana de Shakira forma parte de su Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, una gira que ha registrado cifras históricas de venta y demanda global, situándose entre los conciertos más exitosos de la música latina. El Salvador fue elegido como sede exclusiva en la región, con fechas programadas en el Estadio Nacional Jorge "Mágico" González en San Salvador que abarcan varios días de espectáculo en febrero de 2026.
Los organizadores ampliaron la residencia a cinco conciertos tras la rápida venta de boletos, un reflejo del interés masivo del público centroamericano por ver en vivo los temas más icónicos de Shakira y las nuevas canciones de su último álbum.