Cómo ver a Bad Bunny en el Super Bowl 2026 desde Guatemala

La expectativa por el show de medio tiempo del Super Bowl 2026 sigue creciendo tras confirmarse que Bad Bunny será el artista principal del espectáculo. El anuncio marcó un momento histórico para la música latina, al consolidar su presencia en uno de los escenarios globales más influyentes del entretenimiento deportivo.
El halftime show, organizado por la National Football League (NFL) en alianza con Apple Music y Roc Nation, se ha convertido en una vitrina cultural que trasciende el deporte. Para esta edición, el evento se celebrará en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California, donde millones de espectadores seguirán tanto el partido como la esperada presentación musical.
Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, llega a este escenario en uno de los puntos más altos de su carrera. Con récords históricos en plataformas de streaming, giras internacionales con entradas agotadas y múltiples reconocimientos de la industria, el artista puertorriqueño se posiciona como una figura clave de la música global.
Su elección como protagonista del medio tiempo reafirma el peso del reguetón y de los ritmos latinos en la cultura pop contemporánea. En Latinoamérica, el Super Bowl 2026 se podrá ver a través de distintas señales de televisión abierta y de paga, además de plataformas digitales.
Aquí podrás ver a Bad Bunny
Entre las opciones disponibles en la región destacan ESPN, Disney+, Fox Sports, Telemundo y servicios de streaming oficiales que transmitirán el evento completo, incluyendo el show de medio tiempo encabezado por Bad Bunny. En el caso específico de Guatemala, la transmisión del partido y del espectáculo musical podrá seguirse a partir de las 7:30 a 7:45 de la noche, horario en el que tradicionalmente se desarrolla el medio tiempo del Super Bowl.
Esto permitirá que los fanáticos guatemaltecos disfruten en tiempo real de una presentación que promete ser histórica.