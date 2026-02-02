 Detalles ocultos El Diablo Viste a la Moda 2
"El diablo viste a la moda 2": nuevo tráiler revela detalles ocultos

El nuevo tráiler oficial revela guiños ocultos, el reencuentro del elenco original y una mirada renovada.

La esperada secuela El diablo viste a la moda 2 acaba de estrenar su tráiler oficial, provocando un aluvión de reacciones entre fanáticos del cine y de la moda.  A casi 20 años del estreno de la película original de 2006, la historia vuelve a posicionarse como uno de los estrenos más comentados del año.

El nuevo avance, que ya superó más de 2,8 millones de visualizaciones en YouTube en sus primeras horas, amplía el horizonte narrativo de los personajes clásicos como Andy Sachs y Miranda Priestly. Ambas se muestran inmersas en una industria de la moda que enfrenta desafíos del mundo moderno.

En el tráiler se aprecia cómo Andy regresa a las oficinas de Runway, revista en la que trabajó en la primera película, recibiendo comentarios sarcásticos de Nigel y la tradicional indiferencia de Miranda.  Uno de los momentos más comentados es un guiño humorístico que resalta la evolución de Andy, incluyendo un comentario jocoso sobre sus cejas por parte de Emily Charlton, ahora una ejecutiva poderosa en su propio derecho.

Además de reunir a los protagonistas originales, Streep, Hathaway, Blunt y Tucci, el filme incorpora a nuevos rostros. Ahora veremos a Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu y otros talentos, aportando frescura y dinamismo al universo de la moda representado en la historia.

Más de El diablo viste a la moda 2

El guion vuelve a estar a cargo de Aline Brosh McKenna, quien adapta libremente elementos de la novela Revenge Wears Prada: The Devil Returns, escrita por Lauren Weisberger.  La película, dirigida por David Frankel y producida por Wendy Finerman, promete explorar temas contemporáneos como la transformación de los medios tradicionales, la competitividad profesional y el liderazgo femenino en una industria en constante cambio.

El tráiler no solo recupera el tono satírico y elegante del filme original, sino que también ofrece pistas sobre la evolución de los personajes en un entorno más digital, competitivo y globalizado.

