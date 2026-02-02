Estrenos de Anime de Terror y Apocalipsis en Guatemala

La cartelera de estrenos de la semana llega recargada de emociones, mundos animados y terror psicológico. Desde historias adolescentes que evolucionan hacia el romance, hasta animación con mensaje y películas que exploran el miedo, los lanzamientos prometen atraer al público.
A continuación, haremos un repaso con sinopsis de los títulos que ya están dando de qué hablar.
- The Dangers in My Heart
Basada en el exitoso anime, esta cinta profundiza en la compleja relación entre Kyotaro Ichikawa y Anna Yamada. Él, un adolescente introvertido con pensamientos oscuros; ella, una chica popular y carismática.
La película amplía su historia, mostrando cómo ambos enfrentan inseguridades, emociones inesperadas y el despertar del primer amor. Ideal para fans del anime romántico con toques de comedia y drama emocional.
- Arco
Arco es una propuesta animada cargada de simbolismo. La historia sigue a un joven que, tras un evento inesperado, se embarca en un viaje de autodescubrimiento donde el valor, la amistad y la esperanza son clave. Con una animación cuidada y un mensaje profundo, la película apuesta por conmover tanto a niños como a adultos.
- El día del fin del mundo: migración
Esta aventura animada aborda el tema de la migración desde una mirada emotiva y accesible. La trama sigue a una familia que debe abandonar su hogar tras una catástrofe global, emprendiendo un peligroso viaje en busca de un lugar seguro. Una historia sobre resiliencia, unión familiar y la búsqueda de un nuevo comienzo.
Más estrenos que no te puedes perder
- Exit 8
Inspirada en el popular videojuego japonés, Exit 8 sumerge al espectador en un inquietante bucle dentro de una estación de metro aparentemente interminable. El protagonista deberá identificar anomalías para escapar, mientras la tensión psicológica crece minuto a minuto. Terror minimalista que juega con la percepción y el suspenso.
- Terror en Silent Hill: Regreso al infierno
La icónica saga regresa con una historia que profundiza en el horror psicológico y la culpa humana. Nuevos personajes se adentran en el pueblo maldito de Silent Hill, donde los miedos toman forma.