 Karol G deslumbrante en vestido transparente en los Grammy
Farándula

Karol G se olvida de la ropa interior y se exhibe en vestido transparente en los Grammy

Karol G volvió a robarse todas las miradas en la alfombra roja de los Grammy 2026 al lucir un atrevido vestido celeste de encaje.

Karol G, Karol G
Karol G / FOTO: Karol G

La cantante colombiana Karol G volvió a demostrar por qué es una de las figuras más influyentes del pop latino. La artista sorprendió al llegar a la gala con un vestido celeste de encaje que no pasó desapercibido.

El diseño, delicado y arriesgado, dejó al descubierto parte de sus atributos y encendió las redes sociales, donde miles de fans celebraron su audacia y seguridad, convirtiendo su aparición en uno de los momentos más comentados de la noche. La artista, conocida por marcar tendencia tanto en la música como en la moda, apostó por una silueta etérea que combinó transparencias estratégicas y una confección que realzaba su figura.

Lejos de la polémica, la elección fue recibida con admiración y elogios, consolidando su estatus como ícono de estilo. En plataformas como X e Instagram, seguidores destacaron la elegancia del look y su capacidad para imponer conversación en cada alfombra roja.

La presencia de Karol G se dio en el marco de la Premios Grammy 2026, cuya 68ª edición se celebra este domingo 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

Más de los Premios Grammy y Karol G

La ceremonia reconoce lo mejor de la música a nivel mundial y promete una noche inolvidable con grandes artistas, presentaciones en vivo, homenajes y la entrega de los icónicos gramófonos dorados. El comediante Trevor Noah vuelve como anfitrión por sexta y última vez, guiando una gala que abarca 95 categorías.

Entre los nominados figuran nombres de alto impacto como Bad Bunny, Lady Gaga, Kendrick Lamar, Justin Bieber y Sabrina Carpenter, quienes parten como favoritos según las nominaciones reveladas.

Chappell Roan impacta al desnudarse en plena alfombra roja de los Grammy

La alfombra de los Grammy 2026 estalló en redes cuando Chappell Roan sorprendió a todos al bajarse el vestido frente a las cámaras.

La transmisión inicia con la Premiere Ceremony a mitad de la tarde, donde se entrega la mayoría de premios, y continúa con la ceremonia principal televisada en vivo por CBS.  Para América Latina, el streaming estará disponible a través de HBO Max y TNT.

