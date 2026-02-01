Chappell Roan se desnuda en la alfombra roja de los Grammy

La alfombra roja de los Premios Grammy 2026 vivió uno de sus momentos más con la presencia de Chappell Roan. La joven tomó por sorpresa a fotógrafos y asistentes al bajar su vestido y dejar al descubierto parte de su atuendo, provocando una ola inmediata de reacciones en redes.
El gesto, audaz y calculado, encendió la conversación digital y confirmó por qué la cantante estadounidense se ha convertido en una de las figuras más provocadoras y comentadas del pop actual. Lejos de tratarse de un descuido, la acción fue interpretada por muchos como una declaración estética y artística.
Roan volvió a usar la moda y la performance como lenguaje, reforzando su identidad creativa y su discurso de libertad expresiva. En cuestión de minutos, clips y fotografías del momento dominaron tendencias, con opiniones divididas entre aplausos por su valentía y debates sobre los límites del espectáculo en eventos de alto perfil.
La escena ocurrió en el marco de la 68ª edición de los Premios Grammy, la ceremonia que reconoce lo mejor de la música a nivel mundial y que se llevará a cabo este domingo 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.
Más de los Premios Grammy y Chappell Roan
La noche promete ser inolvidable, con grandes artistas, presentaciones en vivo, homenajes y la esperada entrega de los gramófonos dorados. El comediante Trevor Noah será el anfitrión de la ceremonia principal por sexta y última vez, guiando una gala que refleja lo más destacado de la industria musical en 95 categorías.
Entre los nominados figuran nombres de peso como Bad Bunny, Lady Gaga, Kendrick Lamar, Justin Bieber y Sabrina Carpenter, quienes parten como favoritos según las nominaciones reveladas.
La jornada iniciará con la Premiere Ceremony a mitad de la tarde, donde se entregan la mayoría de los premios. Más tarde, la ceremonia principal será transmitida en vivo por CBS en Estados Unidos y vía streaming para América Latina a través de HBO Max y TNT.