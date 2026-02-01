 Chappell Roan se desnuda en la alfombra roja de los Grammy
Farándula

Chappell Roan impacta al desvestirse en plena alfombra roja de los Grammy

La alfombra de los Grammy 2026 estalló en redes cuando Chappell Roan sorprendió a todos al bajarse el vestido frente a las cámaras.

Compartir:
Chappell Roan , Chappell Roan
Chappell Roan / FOTO: Chappell Roan

La alfombra roja de los Premios Grammy 2026 vivió uno de sus momentos más con la presencia de Chappell Roan. La joven tomó por sorpresa a fotógrafos y asistentes al bajar su vestido y dejar al descubierto parte de su atuendo, provocando una ola inmediata de reacciones en redes.

El gesto, audaz y calculado, encendió la conversación digital y confirmó por qué la cantante estadounidense se ha convertido en una de las figuras más provocadoras y comentadas del pop actual. Lejos de tratarse de un descuido, la acción fue interpretada por muchos como una declaración estética y artística.

Roan volvió a usar la moda y la performance como lenguaje, reforzando su identidad creativa y su discurso de libertad expresiva.  En cuestión de minutos, clips y fotografías del momento dominaron tendencias, con opiniones divididas entre aplausos por su valentía y debates sobre los límites del espectáculo en eventos de alto perfil.

La escena ocurrió en el marco de la 68ª edición de los Premios Grammy, la ceremonia que reconoce lo mejor de la música a nivel mundial y que se llevará a cabo este domingo 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

Más de los Premios Grammy y Chappell Roan

La noche promete ser inolvidable, con grandes artistas, presentaciones en vivo, homenajes y la esperada entrega de los gramófonos dorados. El comediante Trevor Noah será el anfitrión de la ceremonia principal por sexta y última vez, guiando una gala que refleja lo más destacado de la industria musical en 95 categorías.

Entre los nominados figuran nombres de peso como Bad Bunny, Lady Gaga, Kendrick Lamar, Justin Bieber y Sabrina Carpenter, quienes parten como favoritos según las nominaciones reveladas.

Heidi Klum usa vestido de “plástico” que marcó sus zonas íntimas y casi no la deja caminar en los Grammy

Un vestido con apariencia de plástico, rígido y provocador, convirtió a Heidi Klum en una de las figuras más comentadas de los Grammy 2026.

La jornada iniciará con la Premiere Ceremony a mitad de la tarde, donde se entregan la mayoría de los premios.  Más tarde, la ceremonia principal será transmitida en vivo por CBS en Estados Unidos y vía streaming para América Latina a través de HBO Max y TNT.

En Portada

Rinden honras fúnebres al agente Sergio Iván García Hernándezt
Nacionales

Rinden honras fúnebres al agente Sergio Iván García Hernández

02:20 PM, Feb 01
Reo apodado como el Joker y/o Bufón rinde declaraciónt
Nacionales

Reo apodado como el "Joker" y/o "Bufón" rinde declaración

04:13 PM, Feb 01
Vinícius no jugará en Mestalla por acumulación de tarjetast
Deportes

Vinícius no jugará en Mestalla por acumulación de tarjetas

02:58 PM, Feb 01
¡Aterciopelados de los peores vestidos en los Premios Grammys!t
Farándula

¡Aterciopelados de los peores vestidos en los Premios Grammys!

05:17 PM, Feb 01

Temas

GuatemalaEstados UnidosEE.UU.Fútbol#liganacionalDonald TrumpReal MadridPNCVenezuelaNoticias de GuatemalaSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

IA Entretenimiento ,Instagram
Tecnología

Alerta Ciberseguridad 2026: La IA potencia nuevas estafas en eventos y contenidos digitales

Super Mario Galaxy ,Instagram
Gaming

Tráiler de Super Mario Galaxy desvela a Yoshi y su crucial papel en la expansión galáctica de Mario

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos