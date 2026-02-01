Heidi Klum deslumbra con vestido de plástico en los Grammy

La modelo y empresaria Heidi Klum volvió a sacudir la alfombra roja con un vestido que no pasó desapercibido durante la Premios Grammy 2026. Su elección de vestuario, con apariencia rígida y translúcida, similar a la carcasa de un maniquí, sorprendió por su diseño escultórico.
Cabe destacar que la prenda delineaba su silueta, generando conversación inmediata en redes sociales y entre expertos de moda. El look, confeccionado con materiales plásticos y líneas anatómicas, destacaba por su estética futurista.
Sin embargo, también llamó la atención porque apenas le permitía caminar con soltura, obligando a Klum a desplazarse con pasos cortos y medidos sobre la alfombra roja. La pieza, pensada para impactar, remarcaba zonas del cuerpo de forma artística, apostando por una narrativa visual provocadora que dividió opiniones: para algunos, una obra de arte portable; para otros, un exceso poco funcional.
La 68ª edición de los Premios Grammy 2026 se celebra este domingo 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, en una noche que reconoce lo mejor de la música a nivel mundial. El evento promete presentaciones memorables, homenajes y la entrega de los icónicos gramófonos dorados en 95 categorías.
Más de Heidy Klum en los Premios Grammy
El comediante Trevor Noah regresa como anfitrión por sexta y última vez, conduciendo la ceremonia principal. Entre los nominados más comentados figuran Bad Bunny, Lady Gaga, Kendrick Lamar, Justin Bieber y Sabrina Carpenter, nombres que lideran las quinielas tras revelarse las nominaciones.
Como es tradición, la jornada inicia con la Premiere Ceremony a mitad de la tarde, donde se entregan la mayoría de premios técnicos, para luego dar paso a la gala televisada.
La transmisión en vivo estará a cargo de la cadena CBS en Estados Unidos y, para América Latina, podrá seguirse vía streaming a través de HBO Max y TNT, ampliando el alcance del espectáculo.