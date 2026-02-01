 Heidi Klum deslumbra con vestido de plástico en los Grammy
Farándula

Heidi Klum usa vestido de "plástico" que marcó sus zonas íntimas y casi no la deja caminar en los Grammy

Un vestido con apariencia de plástico, rígido y provocador, convirtió a Heidi Klum en una de las figuras más comentadas de los Grammy 2026.

Heidy Klum, Heidy Klum
Heidy Klum / FOTO: Heidy Klum

La modelo y empresaria Heidi Klum volvió a sacudir la alfombra roja con un vestido que no pasó desapercibido durante la Premios Grammy 2026.  Su elección de vestuario, con apariencia rígida y translúcida, similar a la carcasa de un maniquí, sorprendió por su diseño escultórico.

Cabe destacar que la prenda delineaba su silueta, generando conversación inmediata en redes sociales y entre expertos de moda. El look, confeccionado con materiales plásticos y líneas anatómicas, destacaba por su estética futurista.

@tumusicahoy

¿LO USARÍAN? 😱 #heidiklum eligió un vestido rígido para la edición 2026 de los #GRAMMYs 😳 #tumusicahoy #tmh #tiktokfashion

♬ Golden - HUNTR/X & EJAE & AUDREY NUNA & REI AMI & KPop Demon Hunters Cast

Sin embargo, también llamó la atención porque apenas le permitía caminar con soltura, obligando a Klum a desplazarse con pasos cortos y medidos sobre la alfombra roja.  La pieza, pensada para impactar, remarcaba zonas del cuerpo de forma artística, apostando por una narrativa visual provocadora que dividió opiniones: para algunos, una obra de arte portable; para otros, un exceso poco funcional.

La 68ª edición de los Premios Grammy 2026 se celebra este domingo 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, en una noche que reconoce lo mejor de la música a nivel mundial.  El evento promete presentaciones memorables, homenajes y la entrega de los icónicos gramófonos dorados en 95 categorías.

Más de Heidy Klum en los Premios Grammy

El comediante Trevor Noah regresa como anfitrión por sexta y última vez, conduciendo la ceremonia principal. Entre los nominados más comentados figuran Bad Bunny, Lady Gaga, Kendrick Lamar, Justin Bieber y Sabrina Carpenter, nombres que lideran las quinielas tras revelarse las nominaciones.

Como es tradición, la jornada inicia con la Premiere Ceremony a mitad de la tarde, donde se entregan la mayoría de premios técnicos, para luego dar paso a la gala televisada.

Voluptuosos atributos delanteros de Paris Hilton se roban las miradas en los Grammy

Con un elegante vestido negro que acaparó todas las miradas, Paris Hilton se convirtió en una de las grandes protagonistas de la alfombra roja.

La transmisión en vivo estará a cargo de la cadena CBS en Estados Unidos y, para América Latina, podrá seguirse vía streaming a través de HBO Max y TNT, ampliando el alcance del espectáculo.

