 Los Atributos de Paris Hilton que Deslumbran en los Grammy
Farándula

Voluptuosos atributos delanteros de Paris Hilton se roban las miradas en los Grammy

Con un elegante vestido negro que acaparó todas las miradas, Paris Hilton se convirtió en una de las grandes protagonistas de la alfombra roja.

Paris Hilton
Paris Hilton / FOTO: Paris Hilton

La alfombra roja de la 68ª edición de los Premios Grammy 2026 tuvo un momento que acaparó flashes y titulares: Paris Hilton deslumbró con un elegante vestido negro. La empresaria y cantante apostó por una silueta sofisticada que resaltó su figura y dejó claro por qué sigue siendo un ícono de estilo a nivel mundial.

La prenda que eligió Paris Hilton destacó por su diseño ajustado y un pronunciado escote que realzó sus voluptuosos atributos delanteros, los cuales se robaron las miradas durante su paso por la alfombra roja. El detalle no pasó desapercibido y generó una ola de comentarios y halagos, consolidándola como una de las figuras más comentadas de la noche y reafirmando su estatus como ícono de glamour y provocación elegante en eventos de alto perfil.

La estrella llegó acompañada de su esposo, con quien se mostró sonriente y cómplice frente a las cámaras, proyectando una imagen de glamour y estabilidad.  Su aparición no solo reafirmó su estatus como referente de la moda, sino que también la posicionó entre las celebridades más comentadas de la noche, logrando que su nombre se convirtiera en tendencia en plataformas digitales.

La ceremonia de los Grammy 2026 se celebró este domingo 1 de febrero y reconoció lo mejor de la música a nivel mundial.  El evento, organizado por la Recording Academy, prometió una velada inolvidable con presentaciones en vivo, homenajes y la entrega de los codiciados gramófonos dorados en un total de 95 categorías.

Más de Paris Hilton y los Grammy

El comediante Trevor Noah fue el anfitrión de la ceremonia principal por sexta y última vez, guiando una noche cargada de emoción.  Entre los nominados destacaron figuras de talla internacional como Bad Bunny, Lady Gaga, Kendrick Lamar, Justin Bieber y Sabrina Carpenter, quienes figuraron entre los favoritos.

Ropa interior de Sabrina Carpenter queda expuesta en la alfombra roja de los Grammy

La aparición de la famosa cantante Sabrina Carpenter en los Premios Grammy no pasó desapercibida.

La gala inició con la Premiere Ceremony por la tarde y continuó con la transmisión en vivo por CBS, además de streaming para América Latina a través de HBO Max y TNT.

Emisoras  Escúchanos