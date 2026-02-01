Ropa Interior de Sabrina Carpenter en Alfombra Roja Grammy

La cantante y actriz Sabrina Carpenter volvió a acaparar los reflectores durante la alfombra roja de los Premios Grammy. Lo anterior, luego de que su elección de vestuario dejara al descubierto parte de su ropa interior, convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la noche.
La artista optó por un vestido en color blanco con claros tintes románticos, una propuesta que combinó elegancia, delicadeza y modernidad. No obstante, el diseño incluía varias transparencias estratégicamente colocadas que provocaron que su ropa interior quedara expuesta ante las cámaras, generando conversación inmediata entre asistentes, expertos en moda y usuarios en redes sociales.
Lejos de desatar críticas, el look fue ampliamente celebrado por sus fanáticos, quienes no dudaron en llenarla de halagos en plataformas como Instagram, X y TikTok. Comentarios como "icónica", "elegante" y "segura de sí misma" dominaron las publicaciones, destacando la forma en la que Sabrina Carpenter logra imponer tendencia sin perder su estilo característico.
Esta aparición se dio en el marco de la Premios Grammy 2026, cuya 68ª edición se llevará a cabo este domingo 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles. La ceremonia, que reconoce lo mejor de la música a nivel mundial, promete una noche inolvidable llena de presentaciones en vivo, homenajes y la esperada entrega de los gramófonos dorados.
Más de Premios Grammy y Sabrina Carpenter
El evento contará nuevamente con el comediante Trevor Noah como anfitrión de la ceremonia principal, marcando su sexta y última vez al frente de los Grammy. En total, se entregarán galardones en 95 categorías, reflejando lo más destacado de la industria musical durante el último año.
Entre los nominados figuran artistas de talla internacional como Bad Bunny, Lady Gaga, Kendrick Lamar, Justin Bieber y la propia Sabrina Carpenter, quien se posiciona como una de las favoritas según las nominaciones reveladas.
La gala será transmitida en vivo por la cadena estadounidense CBS y vía streaming para América Latina a través de plataformas como HBO Max y TNT.