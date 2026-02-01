 Los peores vestidos de Aterciopelados en los Grammy
Farándula

¡Aterciopelados de los peores vestidos en los Premios Grammys!

La alfombra de los Premios Grammy 2026 no solo brilló por la música, sino también por la polémica.

Compartir:
Aterciopelados, Aterciopelados
Aterciopelados / FOTO: Aterciopelados

Los Premios Grammy 2026 dejaron momentos memorables en lo musical, pero también desató debates en redes por los atuendos que desfilaron en la alfombra roja. Entre los nombres más comentados estuvo la banda colombiana Aterciopelados, que fue incluida por usuarios y críticos digitales en las listas de los "peores vestidos" de la gala.

Desde su llegada, el grupo llamó la atención por una propuesta estética que muchos consideraron poco acorde con el carácter glamoroso y sofisticado del evento.  En plataformas como X, Instagram y TikTok, varios internautas señalaron que el vestuario elegido por los integrantes no encajaba con el protocolo habitual de una ceremonia que reúne a las máximas figuras de la industria musical internacional.

Aunque Aterciopelados es reconocido por su identidad alternativa y su mensaje contestatario, esta vez la apuesta dividió opiniones. La mayor parte de las críticas se centraron en la vocalista Andrea Echeverri, quien llegó a la alfombra roja con un atuendo poco común que rompió con los códigos tradicionales de elegancia asociados a los Grammy.

La 68ª edición de los Premios Grammy 2026, la ceremonia que reconoce lo mejor de la música a nivel mundial, se llevará a cabo este domingo 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

Más de Premios Grammy

El evento promete una noche inolvidable con grandes artistas, presentaciones en vivo, homenajes y entrega de gramófonos dorados. El comediante Trevor Noah será el anfitrión de la ceremonia principal por sexta y última vez, guiando la entrega de galardones que reflejan lo más destacado de la industria musical en 95 categorías.

Entre los nominados figuran nombres como Bad Bunny, Lady Gaga, Kendrick Lamar, Justin Bieber y Sabrina Carpenter, quienes están entre los favoritos según las nominaciones reveladas.

Nicki Nicole arrasa con su vestido totalmente transparente en los Grammys 2026

Con un look audaz y lleno de sensualidad, la cantante argentina Nicki Nicole acaparó flashes en la alfombra roja.

La gala comenzará con la Premiere Ceremony a mitad de la tarde, donde se entregan la mayoría de premios. Posteriormente, se continuará de la ceremonia televisada en vivo por la cadena estadounidense CBS y en streaming para América Latina a través de plataformas como HBO Max y TNT.

En Portada

Rinden honras fúnebres al agente Sergio Iván García Hernándezt
Nacionales

Rinden honras fúnebres al agente Sergio Iván García Hernández

02:20 PM, Feb 01
Reo apodado como el Joker y/o Bufón rinde declaraciónt
Nacionales

Reo apodado como el "Joker" y/o "Bufón" rinde declaración

04:13 PM, Feb 01
Vinícius no jugará en Mestalla por acumulación de tarjetast
Deportes

Vinícius no jugará en Mestalla por acumulación de tarjetas

02:58 PM, Feb 01
¡Aterciopelados de los peores vestidos en los Premios Grammys!t
Farándula

¡Aterciopelados de los peores vestidos en los Premios Grammys!

05:17 PM, Feb 01

Temas

GuatemalaEstados UnidosEE.UU.Fútbol#liganacionalDonald TrumpReal MadridPNCVenezuelaNoticias de GuatemalaSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

IA Entretenimiento ,Instagram
Tecnología

Alerta Ciberseguridad 2026: La IA potencia nuevas estafas en eventos y contenidos digitales

Super Mario Galaxy ,Instagram
Gaming

Tráiler de Super Mario Galaxy desvela a Yoshi y su crucial papel en la expansión galáctica de Mario

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos