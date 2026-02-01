Los peores vestidos de Aterciopelados en los Grammy

Los Premios Grammy 2026 dejaron momentos memorables en lo musical, pero también desató debates en redes por los atuendos que desfilaron en la alfombra roja. Entre los nombres más comentados estuvo la banda colombiana Aterciopelados, que fue incluida por usuarios y críticos digitales en las listas de los "peores vestidos" de la gala.
Desde su llegada, el grupo llamó la atención por una propuesta estética que muchos consideraron poco acorde con el carácter glamoroso y sofisticado del evento. En plataformas como X, Instagram y TikTok, varios internautas señalaron que el vestuario elegido por los integrantes no encajaba con el protocolo habitual de una ceremonia que reúne a las máximas figuras de la industria musical internacional.
Aunque Aterciopelados es reconocido por su identidad alternativa y su mensaje contestatario, esta vez la apuesta dividió opiniones. La mayor parte de las críticas se centraron en la vocalista Andrea Echeverri, quien llegó a la alfombra roja con un atuendo poco común que rompió con los códigos tradicionales de elegancia asociados a los Grammy.
La 68ª edición de los Premios Grammy 2026, la ceremonia que reconoce lo mejor de la música a nivel mundial, se llevará a cabo este domingo 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.
El evento promete una noche inolvidable con grandes artistas, presentaciones en vivo, homenajes y entrega de gramófonos dorados. El comediante Trevor Noah será el anfitrión de la ceremonia principal por sexta y última vez, guiando la entrega de galardones que reflejan lo más destacado de la industria musical en 95 categorías.
Entre los nominados figuran nombres como Bad Bunny, Lady Gaga, Kendrick Lamar, Justin Bieber y Sabrina Carpenter, quienes están entre los favoritos según las nominaciones reveladas.
La gala comenzará con la Premiere Ceremony a mitad de la tarde, donde se entregan la mayoría de premios. Posteriormente, se continuará de la ceremonia televisada en vivo por la cadena estadounidense CBS y en streaming para América Latina a través de plataformas como HBO Max y TNT.