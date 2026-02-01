 Nicki Nicole en vestido transparente en Grammys 2026
Farándula

Nicki Nicole arrasa con su vestido totalmente transparente en los Grammys 2026

Con un look audaz y lleno de sensualidad, la cantante argentina Nicki Nicole acaparó flashes en la alfombra roja.

Compartir:
Nicki Nicole, Nicki Nicole
Nicki Nicole / FOTO: Nicki Nicole

Nicki Nicole, la argentina que ha conquistado al mundo con su música innovadora, se convirtió en una de las protagonistas de la 63ª entrega de los premios Grammy. La joven impactó en la alfombra roja con un vestido de diseño audaz y elegante, que destacó por tener la parte inferior totalmente transparente.

Desde su llegada al evento más esperado de la música internacional, Nicki Nicole captó la atención de fotógrafos, fanáticos y críticos de moda.  Su atuendo combinó transparencias, bordados delicados y un corte moderno que celebró la confianza y la personalidad de la artista argentina.

La elección del vestido transparentó (sin sobreexponer) una tendencia que viene marcando presencia en las alfombras más importantes del mundo. En este caso, la parte de abajo del vestido permitió ver la silueta de Nicki Nicole de forma artística, complementada con accesorios sobrios y un maquillaje que equilibró la composición general del look.

La 68ª edición de los Premios Grammy 2026, la ceremonia que reconoce lo mejor de la música a nivel mundial, se llevará a cabo este domingo 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.  El evento promete una noche inolvidable con grandes artistas, presentaciones en vivo, homenajes y entrega de gramófonos dorados.

Más de la participación de Nicki Nicole...

El comediante Trevor Noah será el anfitrión de la ceremonia principal por sexta y última vez, guiando la entrega de galardones que reflejan lo más destacado de la industria musical en 95 categorías.  Entre los nominados figuran nombres como Bad Bunny, Lady Gaga, Kendrick Lamar, Justin Bieber y Sabrina Carpenter, quienes están entre los favoritos según las nominaciones reveladas.

La gala comenzará con la Premiere Ceremony a mitad de la tarde, donde se entregan la mayoría de premios.

Esme La Chapina se hace una limpia en bikini de tanga y su novio se roba el show con curioso ritual

Esme La Chapina volvió a encender las redes con un video donde aparece realizando una limpia muy poco convencional.

Posteriormente, se continuará de la ceremonia televisada en vivo por la cadena estadounidense CBS y en streaming para América Latina a través de plataformas como HBO Max y TNT.

En Portada

Rinden honras fúnebres al agente Sergio Iván García Hernándezt
Nacionales

Rinden honras fúnebres al agente Sergio Iván García Hernández

02:20 PM, Feb 01
Reo apodado como el Joker y/o Bufón rinde declaraciónt
Nacionales

Reo apodado como el "Joker" y/o "Bufón" rinde declaración

04:13 PM, Feb 01
Vinícius no jugará en Mestalla por acumulación de tarjetast
Deportes

Vinícius no jugará en Mestalla por acumulación de tarjetas

02:58 PM, Feb 01
¡Aterciopelados de los peores vestidos en los Premios Grammys!t
Farándula

¡Aterciopelados de los peores vestidos en los Premios Grammys!

05:17 PM, Feb 01

Temas

GuatemalaEstados UnidosEE.UU.Fútbol#liganacionalDonald TrumpReal MadridPNCVenezuelaNoticias de GuatemalaSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

IA Entretenimiento ,Instagram
Tecnología

Alerta Ciberseguridad 2026: La IA potencia nuevas estafas en eventos y contenidos digitales

Super Mario Galaxy ,Instagram
Gaming

Tráiler de Super Mario Galaxy desvela a Yoshi y su crucial papel en la expansión galáctica de Mario

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos