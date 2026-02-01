Nicki Nicole en vestido transparente en Grammys 2026

Nicki Nicole, la argentina que ha conquistado al mundo con su música innovadora, se convirtió en una de las protagonistas de la 63ª entrega de los premios Grammy. La joven impactó en la alfombra roja con un vestido de diseño audaz y elegante, que destacó por tener la parte inferior totalmente transparente.
Desde su llegada al evento más esperado de la música internacional, Nicki Nicole captó la atención de fotógrafos, fanáticos y críticos de moda. Su atuendo combinó transparencias, bordados delicados y un corte moderno que celebró la confianza y la personalidad de la artista argentina.
La elección del vestido transparentó (sin sobreexponer) una tendencia que viene marcando presencia en las alfombras más importantes del mundo. En este caso, la parte de abajo del vestido permitió ver la silueta de Nicki Nicole de forma artística, complementada con accesorios sobrios y un maquillaje que equilibró la composición general del look.
La 68ª edición de los Premios Grammy 2026, la ceremonia que reconoce lo mejor de la música a nivel mundial, se llevará a cabo este domingo 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles. El evento promete una noche inolvidable con grandes artistas, presentaciones en vivo, homenajes y entrega de gramófonos dorados.
Más de la participación de Nicki Nicole...
El comediante Trevor Noah será el anfitrión de la ceremonia principal por sexta y última vez, guiando la entrega de galardones que reflejan lo más destacado de la industria musical en 95 categorías. Entre los nominados figuran nombres como Bad Bunny, Lady Gaga, Kendrick Lamar, Justin Bieber y Sabrina Carpenter, quienes están entre los favoritos según las nominaciones reveladas.
La gala comenzará con la Premiere Ceremony a mitad de la tarde, donde se entregan la mayoría de premios.
Posteriormente, se continuará de la ceremonia televisada en vivo por la cadena estadounidense CBS y en streaming para América Latina a través de plataformas como HBO Max y TNT.