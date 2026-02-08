California Declara el 8 de Febrero Día de Bad Bunny

A pocas horas del inicio del Super Bowl LX, el gobernador de California, Gavin Newsom, sorprendió al anunciar oficialmente que el 8 de febrero será reconocido como el "Día de Bad Bunny" en todo el estado, en honor a la presentación del artista puertorriqueño en el espectáculo de medio tiempo.
La proclamación se dio a conocer a través de la oficina de prensa del gobierno estatal, destacando la influencia cultural del cantante y el impacto de la música latina en California y en Estados Unidos.
La declaración del gobernador
En el comunicado difundido en redes sociales, Newsom expresó su admiración por el idioma español y por la cultura puertorriqueña, elementos que, según explicó, motivaron el homenaje al intérprete de música urbana.
"Como muchos saben, soy un gran fan del español. Es un idioma precioso que hablan muchas personas maravillosas en California y en todo el mundo. También soy un gran fan de Puerto Rico. Por eso, declaro en California el ‘Día de Bad Bunny’", informó.
El gobernador también hizo un comentario en tono humorístico sobre la popularidad del artista, lo que generó reacciones inmediatas en redes sociales y entre los fanáticos del cantante.
El anuncio llega apenas una semana después de que Newsom felicitara públicamente a Bad Bunny por su triunfo en los premios Grammy, donde el artista ganó el galardón a Álbum del Año.
Reacciones en redes sociales
La proclamación del "Día de Bad Bunny" rápidamente se volvió tendencia en plataformas digitales, donde miles de usuarios celebraron el reconocimiento al artista latino, mientras otros debatieron sobre la relación entre la política, la cultura pop y el espectáculo deportivo.
Muchos fanáticos interpretaron el gesto como un símbolo del impacto global del cantante y del crecimiento de la música urbana latina en escenarios internacionales.
El Super Bowl LX y la seguridad en California
El homenaje coincide con la celebración del Super Bowl LX, que se realiza en el Levi’s Stadium de Santa Clara, donde los New England Patriots se enfrentan a los Seattle Seahawks.
Ante la llegada de decenas de miles de visitantes, las autoridades de California implementaron un amplio operativo de seguridad coordinado por la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador (Cal OES), junto con la Patrulla de Carreteras de California, el Departamento de Transporte y otras agencias estatales.
Según las autoridades, el objetivo es garantizar la seguridad pública, controlar el tráfico y prevenir incidentes durante uno de los eventos deportivos más importantes del año.
La noche de Bad Bunny
El Super Bowl LX se juega este domingo 8 de febrero. En Guatemala, el partido inicia aproximadamente a las 17:30 horas, mientras que el espectáculo de medio tiempo —protagonizado por Bad Bunny— está previsto alrededor de las 19:00 horas.
Con un día oficial en su honor y millones de espectadores alrededor del mundo, el artista puertorriqueño llega al escenario del Super Bowl en uno de los momentos más importantes de su carrera, consolidando su lugar como una de las figuras más influyentes de la música global.
