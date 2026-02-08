 California Declara el 8 de Febrero Día de Bad Bunny
Farándula

Gobernador de California declara el 8 de febrero como el "Día de Bad Bunny"

La proclamación del gobernador Gavin Newsom desató reacciones en redes sociales horas antes del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

Compartir:
Bad Bunny Super Bowl, Redes sociales
Bad Bunny Super Bowl / FOTO: Redes sociales

A pocas horas del inicio del Super Bowl LX, el gobernador de California, Gavin Newsom, sorprendió al anunciar oficialmente que el 8 de febrero será reconocido como el "Día de Bad Bunny" en todo el estado, en honor a la presentación del artista puertorriqueño en el espectáculo de medio tiempo.

La proclamación se dio a conocer a través de la oficina de prensa del gobierno estatal, destacando la influencia cultural del cantante y el impacto de la música latina en California y en Estados Unidos.

La declaración del gobernador

En el comunicado difundido en redes sociales, Newsom expresó su admiración por el idioma español y por la cultura puertorriqueña, elementos que, según explicó, motivaron el homenaje al intérprete de música urbana.

"Como muchos saben, soy un gran fan del español. Es un idioma precioso que hablan muchas personas maravillosas en California y en todo el mundo. También soy un gran fan de Puerto Rico. Por eso, declaro en California el ‘Día de Bad Bunny’", informó.

El gobernador también hizo un comentario en tono humorístico sobre la popularidad del artista, lo que generó reacciones inmediatas en redes sociales y entre los fanáticos del cantante.

El anuncio llega apenas una semana después de que Newsom felicitara públicamente a Bad Bunny por su triunfo en los premios Grammy, donde el artista ganó el galardón a Álbum del Año.

Reacciones en redes sociales

La proclamación del "Día de Bad Bunny" rápidamente se volvió tendencia en plataformas digitales, donde miles de usuarios celebraron el reconocimiento al artista latino, mientras otros debatieron sobre la relación entre la política, la cultura pop y el espectáculo deportivo.

Muchos fanáticos interpretaron el gesto como un símbolo del impacto global del cantante y del crecimiento de la música urbana latina en escenarios internacionales.

El Super Bowl LX y la seguridad en California

El homenaje coincide con la celebración del Super Bowl LX, que se realiza en el Levi’s Stadium de Santa Clara, donde los New England Patriots se enfrentan a los Seattle Seahawks.

Ante la llegada de decenas de miles de visitantes, las autoridades de California implementaron un amplio operativo de seguridad coordinado por la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador (Cal OES), junto con la Patrulla de Carreteras de California, el Departamento de Transporte y otras agencias estatales.

Según las autoridades, el objetivo es garantizar la seguridad pública, controlar el tráfico y prevenir incidentes durante uno de los eventos deportivos más importantes del año.

La noche de Bad Bunny

El Super Bowl LX se juega este domingo 8 de febrero. En Guatemala, el partido inicia aproximadamente a las 17:30 horas, mientras que el espectáculo de medio tiempo —protagonizado por Bad Bunny— está previsto alrededor de las 19:00 horas.

Con un día oficial en su honor y millones de espectadores alrededor del mundo, el artista puertorriqueño llega al escenario del Super Bowl en uno de los momentos más importantes de su carrera, consolidando su lugar como una de las figuras más influyentes de la música global.

Mira también:

@emisorasunidas897

¿A los perros les gusta el chisme? 🐶🐕 eso sí, sabrán guardar secretos. . . #Estudio #Perros #viral #chisme

♬ sonido original - Emisoras Unidas

En Portada

Los Seahawks dominan a Patriots y ganan el Super Bowl LXt
Deportes

Los Seahawks dominan a Patriots y ganan el Super Bowl LX

09:24 PM, Feb 08
Super Bowl: Bad Bunny menciona a Guatemala en su explosiva presentación del medio tiempot
Farándula

Super Bowl: Bad Bunny menciona a Guatemala en su explosiva presentación del medio tiempo

07:38 PM, Feb 08
Trump dice que el espectáculo de Bad Bunny fue uno de los peores de la historiat
Internacionales

Trump dice que el espectáculo de Bad Bunny fue "uno de los peores de la historia"

08:41 PM, Feb 08
Bad Bunny borra todo de sus redes tras el Super Bowl y desata especulación entre fanst
Farándula

Bad Bunny borra todo de sus redes tras el Super Bowl y desata especulación entre fans

09:19 PM, Feb 08

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalPNCReal MadridNoticias de GuatemalaSeguridadEstados UnidosEE.UU.redes socialesSeguridad vial
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

IA Entretenimiento ,Instagram
Tecnología

Alerta Ciberseguridad 2026: La IA potencia nuevas estafas en eventos y contenidos digitales

Super Mario Galaxy ,Instagram
Gaming

Tráiler de Super Mario Galaxy desvela a Yoshi y su crucial papel en la expansión galáctica de Mario

fortnite-hero - edited ,
Gaming

Un adolescente deja los estudios, triunfa en Fortnite y se hace millonario

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos