Leonardo García y Flaminia Villagrán: Boda en Preparación

Leonardo García, a sus 53 años, se prepara para contraer matrimonio por primera vez con su prometida, la doctora Flaminia Villagrán.
La pareja anunció su compromiso en enero de 2026 en Guatemala, marcando un nuevo capítulo en su relación tras superar diversas crisis, recaídas y rumores que han rodeado su vida personal.
Leonardo García y Flaminia Villagrán, quienes llevan cuatro años de relación, expresaron su felicidad por esta etapa. El actor compartió con un toque de sarcasmo:
"Ya llevamos 4 años juntos, nos hemos aguantado muchas cosas. Estoy siendo sarcástico, obviamente. Lo decidimos porque ya llegó el momento".
Este paso representa un hito significativo para el actor Leonardo García, uno de los solteros más reconocidos en el espectáculo, quien nunca antes había llegado al altar.
La noticia del compromiso no pasó desapercibida, especialmente porque la pareja ha enfrentado momentos complejos.
Entre ellos, se mencionan rumores de infidelidad, recaídas en adicciones y problemas de ira por parte del actor. Sin embargo, ambos han manifestado su entusiasmo por unir sus vidas.
"Para mí sería la primera vez. Estoy muy feliz", confesó Leonardo. Por su parte, Flaminia añadió: "También estoy muy contenta. De eso se trata, de disfrutar la vida con alguien con quien puedas compartir", mientras mostraba su anillo de compromiso.
Respecto al valor del anillo, y considerando la crisis económica que el actor atravesó al ser desalojado de su departamento, Leonardo optó por destacar el significado emocional. "El amor y el cariño sí tienen un valor real", afirmó, sin revelar cifras específicas.
Futuro familiar
La pareja también abordó la posibilidad de formar una familia. Aunque Flaminia ya tiene hijos de una relación anterior, ambos están enfocados en construir un proyecto de vida en común.
"Plan familiar y crecer juntos. Apoyarnos en nuestros proyectos cada uno, siendo una compañía", explicó Villagrán. Los planes de boda incluyen dos ceremonias en países distintos: "Él es de México y yo soy de Guatemala. Cada uno tendremos en nuestro país una boda. Las costumbres son muy parecidas. Será por la iglesia y lo civil", detalló Flaminia, visiblemente ilusionada.
La relación de Leonardo García y Flaminia Villagrán ha estado marcada por altibajos. En septiembre de 2024, se dio a conocer que él habría ingresado a una clínica de rehabilitación para controlar problemas de ira y consumo de sustancias y alcohol, tras actitudes tóxicas que, según reportes, incluyeron agresiones físicas hacia Flaminia.
La pareja acudió a terapia, y Flaminia brindó su apoyo, aunque se señaló una posible codependencia emocional.
¿Quiénes más han sido las novias de Leonardo García?
- Joana Benedek (1999)
- Ana de la Reguera (2002)
- Karla Curiel (2002)
- Ximena González Rubio (2008)
- Fran Meric (2009-2010)
- Rebeca Zebrekos (2012).